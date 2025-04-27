【營事檔案】粟米濃湯

粟米濃湯是一道暖入心的湯品，可以有十分順滑沒有顆粒的版本，也有今次食譜介紹的有蛋花及粟米粒的版本。兩者都同樣結合了粟米的甜美和雞蛋的柔滑，不僅美味可口，而且都十分營養，適合配飯，甚至作為通粉的湯底都十分味美。

粟米高纖難消化

首先，粟米當然是富含膳食纖維的五穀類。膳食纖維以及鎂對於維持消化系統的健康至關重要，能夠促進腸道蠕動，有助潤腸通便，預防便秘，並有助於維持腸道菌群的平衡，從而減少患上腸炎和結腸癌的風險。而在湯品及日常生活中進食粟米，可增加整體膳食纖維量而不用一味進食蔬菜。粟米雖含豐富纖維，但相對較難消化，或會在腸道發酵並產生大量氣體，因此腸胃敏感者或消化系統較弱人士就可按照身體狀態，調節粟米的攝取量。

雞蛋顏色不影響營養

雞蛋含有多種營養，而市面都有不同產地、顏色及大小的雞蛋。而蛋黃的顏色深淺其實與營養成分沒有太絕對的關聯，主要因雞隻的品種以及餵養的飼料成分所影響。蛋黃色澤相對鮮艷深黃的雞蛋，最常見會在飼料中添加深黃色的粟穀，這些天然的黃色色素就會等轉移至蛋黃中，促使蛋黃的色澤可以加深。

粟米濃湯

材料：

粟米粒 ¼盒

忌廉粟米蓉 1罐

雞湯 100毫升

火腿 3片

雞蛋 1隻

調味料：

鹽 適量

黑胡椒 適量

做法：

1) 火腿切粒，雞蛋打散備用

2) 在鍋中加入100毫升水、雞湯、粟米蓉煮滾

3) 加入粟米粒、火腿及蛋液，拌勻以小火煮至稠身

4) 加入鹽、黑胡椒調味，完成

張穎心 (Stephanie) – 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長尋找香港十八區美味又健康的餐廳，設計能配合香港都市人忙碌生活的健康餐單。