鍾嘉欣深圳騷獲眾姊妹撐場　苟芸慧激罕現身狀態大勇

近年經常返內地開演唱會的鍾嘉欣，昨日（26日）就到深圳開騷，前一日嘉欣在社交平台上載簽海報照，見她面前有一大疊海報，忙過不停地簽名，她留言：「答應過大家的福利。」。嘉欣在深圳舉行的《記得鍾嘉欣演唱會》獲好友楊茜堯、楊思琦、苟芸慧、馬浚偉，當中苟芸慧更係罕有現身，身體力行支持嘉欣，歌迷看到多位星級來賓，開騷前都爭相與他們合照，令台下變得十分熱鬧。

嘉欣演唱會的嘉賓是黎瑞恩，嘉欣在台上唱出《一人有一個夢想》，唱到一半，黎瑞恩由台底升起出台，她們開心得攬攬，拖着手邊唱邊fing手，黎瑞恩出現令全場觀眾尖叫歡呼。嘉欣更為遷就嘉賓黎瑞恩，索性在台上除咗鞋，拉近身高唱。嘉欣表示在加拿大出世，本身廣東話不佳，全靠唱卡拉OK學廣東話：「全靠聽你嘅大碟，透過你歌曲學廣東話，到依家做三個仔女的中文老師，我都係播《一人有一個夢想》畀仔女聽，係承傳！多謝你畀人生佔一個咁重要步伐。」

嘉欣在台上自爆開騷前病倒，差點嚇親：「好開心好多朋友嚟撐我，我心即刻好大力量，講古仔你哋聽，上禮拜我喺香港感冒，嚇死我呀！鼻涕黃色一舊舊，我諗緊『大檸樂』喇！點算呀，演唱會要最佳狀態㗎嘛，根住就祈禱祈禱呀！」