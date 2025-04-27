「泰」有風味　精彩絕倫

酒香火燄火山骨：西班牙豬腩排骨慢煮3小時，淋上由綠指天椒、魚露和辣椒醬等10多款香料製成的醬汁，冧酒點火，酒香馥郁，又有視覺效果。（胡振文攝）

泰國菜善用香料，獨特而惹味，是不少港人喜愛的料理。當地除有各式各樣的夜市和街頭小食，近年更有多間人氣米芝蓮餐廳。其實香港泰菜都有好多選擇，適逢有新餐廳和新菜單登場，既有升級菜式，也有地道風味，每道菜都別具風味，精彩得叫味蕾鼓掌。

尖沙咀：巨型火山骨

在這個講求打卡的年代，美味也要搶眼。尖沙咀摩登泰菜館主廚鄺樹榮師傅近日推出全新海陸空滋味餐牌，以不同食材打造出新派的泰菜。以陸地作代表的酒香火燄火山骨，可算是當地夜市人氣菜式。平常入饌多選用豬脊骨或肋排，師傅改用肉質更嫩的西班牙豬腩排骨加蔬菜胡椒湯慢煮，表面淋上用香料調配的自家製酸辣醬汁，上桌前還會淋冧酒點火，活活脫如巨型火山爆發的模樣，既有肉香又有酒香，而且很適合手機先「食」。

海鮮是不少人至愛美食，好似鮮味爽彈的龍蝦就有不少粉絲。餐廳用澳洲龍蝦入饌，提供3種口味，分別是以自製冬蔭功汁煮龍蝦肉，加炸蒜爆炒，配炸香茅絲和香料，別具港式避風塘氣息。至於泰皇咖喱龍蝦就以黃咖喱配滑蛋。最後是泰式金不換香茅炒龍蝦，香料熬成湯汁再將龍蝦煮至入味，是不辣之選。

吃泰菜，燒烤亦不可或缺。越南的珍寶魷魚用薑黃粉和老抽等醃製，燒香後蘸經改良的自家製泰式醬汁，辛而不嗆，口感彈牙。另有以雞做主角的菜式，如本地三黃雞以泰式香料醃過夜，風乾脆炸，表面灑上自家製冬蔭功粉，蘸酸辣醬享用，啖啖肉令人好滿足。

中環：異國夜市氛圍

去泰國，不少人愛到夜市掃街。中環新開的泰式餐廳由泰籍大廚主理，菜式以曼谷唐人街夜市的經典美食作靈感，除有傳統小菜，也有升級改良版，配精釀啤酒或雞尾酒，別具風味。

泰式小食多樣化，大家不妨以柚子沙律作序幕，柚子肉加虎蝦和腰果等配料，加入泰式醬汁和青檸，一口吃出甜、辣、鹹。必吃的炸蝦餅，以粵式釀蟹鉗作變奏，蝦膠包裹大蝦再脆炸，口感更佳。香口串燒適合佐酒，美國牛肩肉以芫荽根、蒜頭和豉油等醃製，再以木炭烘烤，配加料的羅望子醬料，酸香減膩。原隻魷魚塗上用大蒜和豉油等混合醬汁再燒烤，配自家製辣醬，彈牙又惹味。

品嘗過開胃菜，主菜隨即登場。必試餐廳自家改良的青咖喱汁，將青檸皮、青檸葉和薑黃等香料煮出香味後加椰奶和棕櫚糖調味，加入雞肉和配料烹調，肉雞醬香甜。帶有南部風味的炸雞，醃過夜的雞肉沾漿炸至金黃香脆，配炸洋葱或糯米飯同吃，啖啖鹹香。最後來個加羅望子醬配棕櫚糖爆炒的泰式炒河粉，又或是以發酵泰式蝦醬炮製的海鮮炒飯作結，將街頭美味一網打盡。