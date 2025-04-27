王一博賽車故障退賽　急上飛機闖華表獎博拎影帝

內地影壇最高榮譽嘅「第二十屆中國電影華表獎」頒獎禮今晚（27日）於青島即將舉行，今屆入圍名單直至尋晚（26日）先公布，影帝、影后大獎近年來都只入圍2人，一對一廝殺，只要入圍就有50%得獎機會，最後由王一博、張譯搶影帝，惠英紅及馬麗爭影后。

當中王一博今早更現身中國超級跑車錦標賽上海站第二回合正賽，屬於85號車組嘅佢因賽車故障，遺憾未能完賽。今早王一博車組發車後一度排名第五，比賽中嘅進站環節，賽車停止喺維修區，未能重返賽道。王一博上車後又落車，最後遺憾退賽。

比賽進入進站環節時，賽車於維修區停止並無法重返賽道。現場影片顯示，王一博已進入駕駛艙準備接棒，但因賽車頭部損壞導致漏液問題被迫落車，最終退賽。有現場人士透露，故障可能同前一輪比賽中車輛衝入沙石地有關。

稍後，王一博等上海賽車一結束，佢就出發去青島參加華表獎，力爭影帝寶座。今次佢以電影《熱烈》憑熱血舞者本色演出，入圍影帝，符合其個性及真實人生，演起嚟格外貼切。而對手張譯係金雞獎、百花獎及華表獎大滿貫影帝，演技早獲肯定，今次再以《三大隊》演出再度入圍。

影后入圍部分，惠英紅於《我愛你！》詮釋老人角色步入生命晚期，催淚又發人省思；同樣馬麗係中國喜劇界女王，佢於張藝謀電影《第二十條》以喜劇方式，同片中老公雷佳音以平凡家庭生活詮釋法律案件，先前已獲百花獎影后先下一城。