容祖兒睇霆鋒騷取經讚又靚仔咗　爆阿Sa復合早有默契

天后容祖兒與人氣韓國女團（G)I-DLE成員Minnie今日（27日）擔任沙田馬場舉行的「富衛保險冠軍賽馬日」表演嘉賓，祖兒透露去年有看過（G)I-DLE的演唱會，當時有跟Minnie在後台合照，今次很開心同場，希望下次（G)I-DLE能全員來港及合作。講到日前她觀看同門師兄謝霆鋒的演唱會，她稱本來想趁休息好好養聲，但事與願違，在演唱會上大叫大唱，笑言送了聲帶給對方。提到當晚蔡卓妍（阿Sa）看騷時也非常開心及投入，她指對方是她的睇騷鐵腳，問到阿Sa是否與「百億麻將館太子爺」石恆聰復合而心情大好？她說：「我有聽聞，但冇親眼目睹，希望佢開心，（你冇問佢？）我唔八，如果佢想講，佢自己自然會講。（怕佢問番你？）我冇乜好講，我嘅嘢佢都知。」其後她不小心說漏嘴謂：「佢哋之間咁多年相處模式，唔單只係甜蜜，而且好有默契，否則都唔會翻撻，希望佢哋好好一齊生活。」

另外，講到全英皇總動員睇霆鋒演唱會，她稱霆鋒開騷是盛事，公司上下都非常開心，對香港人來說也是開心事，她讚對方全程表現鬆容：「佢籌備個騷以來冇見過佢有任何緊張，成件事都好chill，佢呢個情緒同埋態度好值得我學習。啲人讚佢好靚仔冇變過，我覺得佢變咗，係靚仔咗同更有味道。（會唔會約佢食飯？）等佢休息先。」問到兩人有機有否機會一齊開騷？她坦言：「佢25年先開一次，要再等下一個25年，有啲難。」她指今次睇騷時有順道取經，寄望明年在啟德開騷，相信屆時在音響各方面都會較為成熟，最希望附近的交通配套更方便，並笑言場館地方大，最好有迴轉壽司般的滑行道。