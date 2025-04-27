陳豪演中醫　自爆有幫張曦雯針灸乳房埸口

無綫劇集《俠醫》兩位主角陳豪和張曦雯（Kelly）為劇集宣傳，出席「天使採訪行動」跟和14位病童及其家人見面及拍照，圓小朋友參觀電視城的及見藝人的心願，不過Kelly笑言無綫吉祥物TVBuddy比她及陳豪更受歡迎。

談及新劇的拍攝進度，陳豪表示5月底攝完街景就開始拍外景 ，預計9或月推出，但並非台慶劇。飾演中醫的他，就話因拍劇對中醫加深認識：「好似啲中藥藥名，針灸，醫學典故，仲要背《黃帝內經》等醫書，但難唔到我嘅。」

而Kelly則謂自己的角色似傻大姐，戲份較輕鬆，不似陳豪要負責難度高的對白，又開心拍劇可以順便鬆骨，她說：「因為劇集開鏡時有中醫在場，所以有中醫幫我啪過頸，話我條頸啲經脈好塞，可能因為太攰關係，部劇都拍得好趕，每日只有4至5小時休息，但拍得好開心。」又謂有場戲由陳豪負責幫她針灸乳房醫婦女病，但完全「冇嘢睇」，因為只是劇情交代。

問到Kelly有份角逐「紐約電視電影節」的視后獎，她表示自己有提名亦不知：「未收到公司安排，都想出席盛事，係難得機會亦可以放吓假，但對獎項唔會抱太大期望，因為怕失望。」陳豪就讚她衝出國際。

談到無綫劇《奪命提示》大結局，陳豪曾被觀眾猜是Big Boss，他笑言：「其實係我，只係被Cut咗，講笑咋，我未拍過《奪》監製嘅電視劇，都好期待可以合作。」