金像獎︱王丹妮紅地氈大騷S形身材　盧慧敏陳蕾露背搶鏡

第四十三屆香港電影金像獎今晚（27日）假尖沙咀文化中心舉行，賽前各侯選人及頒獎嘉賓先在紅地毯爭妍鬥麗一番。

女星王丹妮以胸前開窿的閃片裙上陣，並配上黑色假髮，她稱戴假髮是不想電影造型曝光：「型要保密，戴假髮可以保持新鮮感。（為戲剃頭？）遲啲答你。（係咪肥咗？）我係結實咗，可能運動量勁，因為拍緊戲，今日只係食咗沙律同湯，手瓜粗咗，身材應該冇得再變。」而今晚她負責頒發「最佳衣着獎」獎，笑言不能夠頒給自己，所以今年係犧牲了獲獎的機會。至於老公身在澳洲考試，但他會覯看直播。

至於盧慧敏身穿黑色透視裙上陣，透bra之餘又大露背，前後皆有睇頭。而有份提名女主角的許恩怡孖住提名最佳新演員的MIRROR成員陳卓賢（Ian）到場，許恩怡身穿低胸吊帶閃片裙，Ian則全黑西裝示人，官仔骨骨，他自認幸運及有緣份：「第一部電影就可以同咁好團隊作，又可以參與音樂部分。（有咩角色想試？）冇特定，因為我相信合吸引力法則，如果有想演嘅角色，上天又畀咗我，可能就抹殺其他機會，我好open。」

余香凝與廖子妤結伴行紅地毯時，期間余香凝不慎Click倒，面露驚訝表情，廖子妤即時出手扶她，余香凝以牛仔布料的服裝上陣，講到一身打扮，她稱想配合最近播出的劇集角色，故以型格示人，加上牛仔晚裝較少見。

有兩項提名的邱彥筒（Marf）以黑色露膊長裙亮相，她預告今晚會再有多兩個不同造型示人，造型皆露膊，事前更專程去曬燈，但最令她戰戰兢兢的是首次戴上價值700萬的藍寶石鑽飾，自言有少少緊張。

講到為英國殿堂級樂隊Coldplay在啟德體育園演唱會擔任暖場表演嘉賓，令她飛升國際，Marf則說：「係就好，社交網多咗英文粉絲留言，但係就唔知係香港定外國，都好興奮、好榮幸，成日講話要國際，好似行近咗一步咁。」她又坦言演出後指收到不少品牌聯絡洽談工作。講到她擊敗30位本地女歌手成為暖場嘉賓，她直言有了解，指這個是fake news，也覺得並不是擊敗，認為每人也有不同的機會。講到有指Coldplay揀選她的原因，與2023年Marf擔任澳洲小天王Ruel的香港站演唱會嘉賓有關，Marf則說：「好似返工遞CV咁，唔同經驗可能都有關，但係永遠都唔會知道原因，佢哋冇講原因，自己亦都冇問，已經好少時間見面，有時間都情願同佢哋傾吓閒偈。」