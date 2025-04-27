迎40周年　森林家族「晒冷」展覽又睇又食

於1985年面世、以多款動物家族及精緻紅屋頂小屋走紅的「森林家族」玩具，相信不少港人都不感陌生。今年適逢「適」迎來40周年，想深入認識該款玩具的魅力，可別錯過東京池袋「Sunshine City文化會館」即日起至5月18日舉辦的大型紀念展覽《森林家族展40th》。今次展覽重現歷代「紅色屋頂大屋」系列，包括1986年第一款發售的初代小屋、周年限定商品等珍貴藏品，並打造微縮模型還原森林家族村莊的風景，大家可以盡情拍照。入口以「森之小道」布置迎接觀眾，設有遊樂園主題區、首次曝光的村莊起源故事裝置藝術，以及多個互動拍照點。此外，展覽特邀設計師Tanaka Daisuke與品牌JennyFax為動物角色度身訂製服裝，展現跨界藝術魅力。另外，於2024年TBS日劇《西園寺小姐不做家事》中，主角西園寺堆滿森林家族公仔的房間成為話題，展覽特別還原該劇經典畫面，並推出角色膠製立牌周邊，劇迷必朝聖！會場周邊的餐廳亦展開合作，推出聯名餐飲，例如森林家族拼盤，附朱古力兔烙印麵包，生果拼盤則搭配角色造型叉，萌度十足。限定商品包括「華麗禮服鎖匙扣套裝」、紅茶品牌LUPICIA聯名茶罐、角色刺繡收納袋等，粉絲恐荷包失守！ 入場費成人2,400日圓起（約HK$130）。