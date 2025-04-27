豪華智能電動汽車AVATR 06終極現身

由長安汽車、華為及寧德時代合力打造的豪華智能電動汽車品牌Avatr(阿維塔)，日前發表了該品牌第4款車型Avatr 06。(互聯網)

由長安汽車、華為及寧德時代合力打造的豪華智能電動汽車品牌Avatr(阿維塔)，繼先後推出Avatr 11 、Avatr 12及Avatr 07之後，日前發表了該品牌第4款車型Avatr 06。

建基於CHN平台，擁有4,855x1,960x1,450mm的車身長闊高，及2,940mm的長軸距，定位於中型運動房車。將搭載華為最新的乾崑ADS 4智能駕駛助系統，據該品牌表示，其他型號包括AVATR 11、12及07，亦會跟隨06於今年第3季齊升級。另還配備具聲紋辨識、個人化場景編排、超級桌面與多端應用無縫串流等功能的鴻蒙(Harmony) OS智能座艙、35.4吋横A柱式儀錶屏幕、15.6吋中央觸控屏幕、前排零重力座椅、25喇叭Meridian音響系統、智能電動前車門及電子鏡頭側鏡等。

此車配備純電動及增程電動(即非插電式油電混能)兩種動力系統選擇。其中純電動的，提供同搭載72.88kWh「5C神行超充」磷酸鐵鋰電池的後驅版及前後馬達四驅版本。後驅版最大馬力335hp(250kW)及365Nm；四驅版最大馬力590hp(440kW)及645Nm。0-100km/h加速時間分別為6.1秒及3.9秒；極速同被電子鎖定於210km/h。在CLTC測試標準下，續航力分別650km及600km，估計以WLTP標準的話分別約有530和490km。充滿時間，DC直流快速充電，由3成充至8成少於10分鐘。

至於增程電動的，只有後驅，搭載由1.5L引擎、後軸馬達及31.7kWh「驍遙超級增·混程」磷酸鐵鋰電池組成混合動力系統，最大馬力及扭力分別310hp(231kW)及367Nm，0-100km/h加速時間6.6秒，極速190km/h。在CLTC測試標準下，綜合續航力達1,190km，純電續航則有230km。充滿時間，DC直流快速充電，由3成充至8成約需15分鐘。