金像獎︱蘇文濤打敗陳卓賢　奪最佳新演員

《第43屆香港電影金像獎》頒獎禮今（27日）隆重舉行，先由許恩怡、王菀之歌舞表演打頭陣，之後便率先頒發「最佳新演員」獎，並由去年影帝梁朝偉擔任頒獎嘉賓，結果由蘇文濤打低陳卓賢、邱彥筒奪得，他上台後表示：「好突然，多謝梁朝偉先生頒獎畀我，多謝金像獎，多謝爹吔媽咪，我屋企人、我愛你哋，多謝翁子光導演，夠膽用一個無做過戲嘅素人，多謝監製同幕後工作人員，當我喺片場唔知自己做乜嘅時候， 撩我傾偈，同埋喺片場陪我玩，等我更加能夠融入其中，最後要多謝片入面嘅父母、妹妹，多謝戲入面嘅全家，多謝所有入圍最佳新演員嘅人，因為你哋令到個獎更加有價值。」

最佳衣着獎最終由陳法拉、盧鎮業奪得，而「最佳服裝造型設計」、「最佳視覺效果」及「最佳美術指導」、「最佳音響效果」及「最佳動作設計」均因《九龍城寨之圍城》奪得。其中「最佳服裝造型設計」由《九龍城寨之圍城》余家安、葉嘉茵奪得，因余家安已離世，葉嘉茵因事未能出席，獎座由導演鄭保瑞代領，他指能奪獎很榮幸，並希望大家給予余家安最後的掌聲，台下旋即掌聲雷動，場面感人！

金像獎不少頒獎嘉賓大放笑彈，林家熙、魏浚笙玩爆衫騷肌；蔡思韵、楊偲泳則拿兩部久未上映的電影開玩笑，楊偲泳先指《風林火山》是都市傳說，蔡思韵則指真正的都市傳說應該是《尋秦記》，楊偲泳則指這個不敢說因老闆古天樂在台下，之後更說稿是吳煒倫寫的，古天樂即笑住「交戲」話會記住， 笑爆全場。另外，頒獎禮由紅地氈以及頒獎禮上都有植入贊助廣告，令不少網民覺得「硬插」，場面有點尷尬。