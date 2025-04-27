椎名亞希　好賭G奶姐姐

雖然話沉迷賭博等如倒錢鹹水海，但有時作小額投注，當係考吓眼光，買個發達希望，確係可以為平淡乏味嘅生活帶來幾分刺激。話時話喺日本寫真界有唔少女優熱衷玩彈珠機呢項博彩遊戲，G奶美人椎名亞希就係其中一位！

綺麗靚偈

坊間一直流傳「女人三十爛茶渣」呢句說話，但時至今日，絕大部分女性都有做Facial、玩Gym，加埋有各式護膚美容產品作後盾，何止三字頭，就算年紀再大一倍去到花甲之年，依然有本事配得上「明艷照人」呢個形容詞。

講番三字頭嘅美女，人稱「寫真界黑鑽石」嘅橋本梨菜算係代表人物，而今日為大家介紹嘅椎名亞希，則可視為「白珍珠」！今年30歲嘅亞希，顏值唔差，雙眼有神采，笑容夠親切，面上散發住一股姊系氣息，綺麗迷人。另外，亞希嘅胴體凹凸有致，心口對G奶質感天然又堅挺，加埋被一層透明感十足嘅美肌包裹住，難怪被人稱為「究極之高清神Body」。

熱愛博彩

椎名亞希喺2019年以體育系3人女子組合「Janadol」成員身份出道，在此之前已做過雜誌嘅兼職模特兒，後來加盟另一支女子組合「KNUoNEW」，以成員身份活躍舞台。2021年，亞希正式以寫真女優身份推出首部映像作品《uiuiしいな！》，坊間反應相當好，事關佢喺鏡頭前展現出唔同面貌，一時主打性感健康美，一時又以妖艷打扮挑逗男人心。

拍寫真之餘，亞希亦係某彈珠機資訊網站嘅合作藝人，經常為網站四出體驗各家彈珠機店有幾好玩，而呢份工作對佢嚟講，簡直係優差，皆因彈珠機係佢最鍾意嘅玩意之一。與此同時，老虎機同水上飛艇博彩亦係亞希熱衷嘅玩意，仲話自己有興趣做賭后添！

雖然椎名亞希成日要去唔同店舖玩彈珠機，但依然頻頻拍寫真兼出席攝影活動，留意其社交網，就會知多啲相關消息。

Profile

年齡：30歲

身高：5呎4吋

三圍：35G-24-35