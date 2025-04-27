朱敏瀚操出完美Body　楊卓娜鋼管舞搶焦點

藝人王敏奕、朱敏瀚、黃子恆、譚嘉儀、林景程、袁文傑、鄧智堅、楊卓娜等主演的無綫新劇《虛擬情人》將於明日(28日)首播，敏奕飾演的女主角程晴是虛擬情人平台「Love Virtually」創辦人兼首席技術長，讀書時因有感坊間正常筍盤極少，遂利用自身AI知識打造「虛擬完美情人」Adam（朱敏瀚飾）；10年間，Adam在虛擬世界爆紅，「Love Virtually」另一創辦人井俊二（黃子恆飾）銳意推出以性感肌男做主打的7.0 version乘勝追擊！

「完美肌男」版Adam除背脊肌肉紋理清晰、結實有致，44吋胸肌更是相當震撼。飾演Adam的朱敏瀚接受訪問時透露自2012年拍畢劇集《拳王》後，便養成Keep住每天去健身室鍛煉的習慣，朱仔說：「其實好嘅身體狀態都係一個藝人嘅條件之一，當時我拍完《拳王》之後，覺得自己個膊頭同埋背肌都比較弱，所以都有針對呢兩個部位下苦功，想全身比例靚啲。拍呢套劇嘅時候，應該係我最弗嘅時候。」朱仔又笑言為在鏡頭前保持最佳狀態，拍攝場口亦被他善用為流動健身室：「我會成日問啲Crew攞啲重嘅道具嚟做Gym，劇組仲特登喺廠畀咗一個做Gym嘅Area我做運動。」

《虛擬情人》故事除圍繞程晴與Adam之間疑幻似真的浪漫愛情，虛擬Adam來到現實世界所遇到的衝擊及產生的化學影響，亦是重點劇情之一。劇中人氣高企的Adam有三大鐵粉，其中一位是由近期演技屢獲好評的楊卓娜，劇中飾演Audrey因為Pole Dance結識了丈夫，可惜亦因為Pole Dance與丈夫之間的罅隙愈來愈大，Adam的出現對二人的夫妻關係有着極重要的影響。

劇中有不少跳Pole Dance場口的卓娜，拍前專誠走去學Pole Dance，日前無綫官方社交網釋出她學跳時的片段；片段所見，擁有修長美腿的她除了弗到漏油、整體動作極有女人味之餘，手持鋼管做出轉圈提腿動作亦是遊刃有餘、相當有美感。談到在劇中狀態大勇，卓娜笑言當年由於同時拍攝《虛擬》及《奪命提示》，故一度迷失於增肥及減肥之間，相當搞笑。她謂：「呢兩套劇差唔多搭住去拍，我當時都唔知減肥定增肥好。因為Pole Dance角色要弗之餘，塊面唔可以瘦，因為個角色應該係要靚嘅，但《奪命》個角色又要好殘喎，當時真係好掙扎點兼顧兩個角色。」