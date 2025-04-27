「肩」係性感　男士多遐想

偶爾露吓小香肩係女性賣弄性感、展現女人味嘅常用手段，睇埋以下嘅分享，相信男士們對於「Shoulder」（肩膊）會有更多遐想。

Shoulder Boulders 吸睛「巨石」

唔少情色俚語嘅意思都好隱晦，單睇字面真係令人搲爆頭，但諗深一層又有啲道理，「Shoulder Boulders」就係好例子，表面上可譯成肩膊巨石，查實係指女性胸前嗰對吸睛巨乳，分量咁重，難怪唔少大波妹猛話肩膀痛！

另一個同Shoulder有關嘅俚語係「Shoulder Sex」，但同性愛一啲關係都冇，實質意思係指兩個人嘅膊頭喺有意或無意間碰撞所引發嘅尷尬感。

Over Your Shoulder 深度口愛

中文可譯成「在你肩膀上」嘅「Over Your Shoulder」，查實係一招口愛體位嘅名稱，仲要係有深度嘅玩法！首先，女方瞓喺床上或梳化，男方則跪地並埋首於女方嘅兩腿之間，跟住女方用雙手挽起一邊大髀，等男方頭部更貼近私密部位，就可以展開口舌攻勢。性學家指出呢招能令男士嘅頭部郁得更自如，舌頭嘅出招空間亦會變得更大，從而令女方獲得更強烈嘅快感！

《Devil On Both Shoulders》魔鬼誘惑

話說天使同魔鬼成日會喺人嘅兩邊膊頭上拉鋸，左右一個人做好事定壞事，若然兩邊膊頭都係魔鬼嘅話，究竟會發生乜嘢事？想知答案，就千祈咪錯過由Girlsway喺2023年推出嘅《Devil On Both Shoulders》。影片由Gus Delario同David Lord聯手執導，搵嚟Kenna James、Gabbie Carter、Lacy Lennon等人氣女脫星主演，內容講述魔鬼女閨密不斷喺側邊慫恿下，女主角陷入三角情慾關係，搞到不能自拔，情節別開生面，床戰又夠晒火辣，可謂娛樂性十足，因而喺AVN同XBIZ呢兩大頒獎禮上獲得最佳四仔、最佳導演、最佳性愛演出等提名。

《解決爆乳女性特有的肩痛問題！？VOL. 06》

受心口兩團大肉球影響，巨乳女性經常出現肩膊痛，點算好？本應係醫學節目探討嘅主題，落喺AV片廠UMANAMI手上，立即變咗人氣AV系列，其中喺2019年12月推出嘅《解決爆乳女性特有的肩痛問題！？VOL. 06》，更加大獲好評！原因好簡單，睇吓女優陣容包括39I寶田萌奈美、38H逢澤理衣奈、41K水澄光，同埋50P優木衣織，你就會明白呢套作品有幾爆！話說片廠搵嚟AV男優假扮按摩師，幫一眾受肩痛困擾嘅爆乳女優解決痛症，但面對誘人爆乳，男優好快按捺不住。可以一次過飽覽4對神級爆乳，難怪唔少胸奴都大讚呢套日本AV係近年必睇之作！