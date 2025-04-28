【是日通勝】

農曆四月初一

乙巳年 庚辰月 丁卯日

吉時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、開市、移徙

忌：理髮、開渠、穿井

幸運方向：坐南向北

幸運數字：30、37、21

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

金牛座：運勢回落，但仍勝過不少人，保持平常心。

雙子座：事業運強，做好本分，不愁沒有上位機會。

巨蟹座：把握時機為事業奮鬥，取得佳績指日可待。

獅子座：做事無精打采，宜檢討作息習慣，不要熬夜。

處女座：迎來平淡一天，若懂得知足，心情自然好。

天秤座：別太自我，情人需要空間，不要事事過問。

天蠍座：財運欠佳，更有可能出現因財失義的情況。

人馬座：事業發展進入瓶頸期，是時候向前輩請教。

山羊座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

水瓶座：血汗錢不易賺，要有勞而無功的心理準備。

雙魚座：工作表現得到肯定，再接再厲，成功在望。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）雞 心情差

鼠：士氣強，信心足，有迎難而上的魄力。

牛：工作遇阻滯，不清楚該從何入手處理。

虎：得財有難度，宜勒緊褲帶，節約開支。

兔：多向伴侶獻殷勤，感情生活會更愉快。

龍：事業發展穩步上升，有能力化危為機。

蛇：財運差，易受外力干擾，花掉冤枉錢。

馬：財運上升，審慎投資，易有意外收入。

羊：小心駛得萬年船，切勿參與高危活動。

猴：自信心特別強，有接受新挑戰的勇氣。

雞：是日沖煞，運勢欠佳，情緒備受困擾。

狗：受別人掣肘，工作上難作出獨立決策。

豬：桃花運上升，感情生活易取得大突破。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

該死不用病

最近坊間流傳好多預言，真的會成真嗎？有些所謂大師經常開出永遠不兌現的預言或大計，若然相信，未病或已嚇壞了！

生死有命，富貴在天。正所謂「落地喊三聲，好醜命生成」、「一生都是命，半點不由人」，引用某富豪所講，如果去寺廟拜佛求神一定得償所願，佛門你想迫也迫不進去！

不是對宗教不尊重或懷疑，聽過甚麼叫因果嗎？是否你做錯後叫上天保佑，就可以被人放過或擺平？我絕對相信有果報，有花必有果，有太陽必下雨，你逃過今世，下世也要還，有來必有往，萬法唯心做，心動變癡想。你想改命，可以，重新再投胎吧！

今年是驛馬年，驛馬代表走來走去、走動的意思，因此多走動或出外旅遊，可對應這流年運，愈多走動，可遠離霉運，好像血液不流通，就會滯留在心房，需要通血管，同一道理，當覺得心情不佳，往外走動散心，也會開心一點。

另外，春天出生的人往西方向走動，夏天出生的人往北方走動，秋天出生的人往東方走動，冬天出生的人往南方走動，可藉此補回自己所缺五行。