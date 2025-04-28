娛圈單打︱行走蠟像嚇壞人　明星唔整會身痕

咪以為醫美整容只係女人專利，男人整起上嚟，分分鐘仲狼死過女人。嗱，好似台灣男團飛輪海成員汪東城，本身已經係靚仔一名，日前出席北京國際電影節宣傳活動，靚樣竟然再進化，鼻高面尖厚粉。之但係網民唔多受落，除了表示震驚，更嘲諷佢係「蛇精男」、「行走嘅蠟像」！

「大東」汪東城當日副尊容的確有別於平時，鼻樑高挺，雙眼更深，下巴尖到拮死人。雖然未至於面目全非，但就顯得極不自然，化妝仲非常重手，灰水仲厚過一齊出席活動嘅阿嬌。大東接受訪問時承認，呢個造型係為大會主題而設，單係化妝已用咗三粒鐘，兼且戴咗髮套，覺得只係「比較精緻」啫。

即係咁，家陣連普通人都會醫美，明星整容更係普遍。大東43歲不再年輕，為保搵食架生見得人，重手咗都唔出奇。最怕整容成癮，年紀一大骨膠原流失，眼耳口鼻Hold唔住，變成毀容咁嘅樣，咁就真係嚇死人冇命賠。

所以呢，希望大東適可而止啦。講真，佢本身都夠晒靚仔，男人又比女人襟老，只要做好保養，根本唔需要大整。例如同係飛輪海成員嘅吳尊，比大東大兩歲，仔女都生埋，仲係好靚仔啫，最緊要就係生活自律，Keep住操Fit，係咪咁講呀？

之不過，人都係貪心，懂得適可而止有幾人吖。近年內地更係鼓吹倒模一般嘅網紅臉，總之就係眼大鼻高面尖，男男女女變成塑膠公仔。難怪愈來愈多人懷念八、九十年代，你睇吓，張曼玉、鍾楚紅、林青霞呢啲天然美人，再睇吓張國榮、周潤發以至四大天王，點都比蛇精男、蛇精女有特色同吸引呀！