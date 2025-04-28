陳山聰音樂會高潮迭起　囝囝合唱零怯場搶盡鋒頭

視帝陳山聰繼之前於廣州開《陳山聰初心巡迴音樂會》後，前晚再於順德舉行，現場氣氛甚佳，今次山聰找來好拍檔姚子羚做嘉賓，二人合唱《你最珍貴》全場鼓掌。之後4歲的囝囝Jaco上台跟他合唱容祖兒的歌曲《心淡》、山聰以前的歌《ABCD》及陳奕迅的《單車》，再掀起第二個高潮。最令山聰開心的是今次媽媽、哥嫂、家姐及好友郭政鴻、梁競徽等都有到場支持。

山聰昨日接受東網獨家訪問時謂:「好開心，順德第二場圓滿舉行，今次請到好姊妹姚子羚做嘉賓，我哋合作過好多劇集，佢一出嚟，現場氣氛推到頂點，但高潮一浪接一浪，Jaco出場時現場觀眾都好興奮，之前我同樂隊綵排時，佢都冇乜點唱，點知正式出場，係咁唔停唱，好掂，佢平時坐我車成日唱歌，佢本來同我講今次要唱4首歌，我話今次唔係你個音樂會，係爸爸嘅音樂會呀！但真係好開心，今次係我入行31年嘅夢想，因為以前入行時做歌手，未有機會開音樂會，冇諗過做咗演員之後，可以返轉頭開到，難得今次阿仔唔怕羞上台合唱，佢真係完全冇怯場，唔係話要佢入娛樂圈，但對我嚟講，今次係一個紀念，畀我一個好好嘅回憶。」山聰又透露期待下一站。