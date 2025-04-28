東方日報C1：衛詩雅首封金像影后　劉青雲4度稱帝

《第43屆香港電影金像獎》昨晚於尖沙咀文化中心舉行，今年各獎項競爭激烈，結果由劉青雲奪得影帝，亦是他第4度奪得此殊榮！賽前大熱的衛詩雅憑英皇電影《破．地獄》首奪金像獎影后寶座，喜極而泣！「最佳電影」由《九龍城寨之圍城》奪得。

今年金像獎戰情十分激烈，最終由劉青雲、衛詩雅勇奪影帝、影后獎項，共18次入圍角逐影帝的劉青雲，憑主演《爸爸》第4度勇奪「最佳男主角」，他多謝家人及太太郭藹明沿路支持，並希望大家繼續支持香港電影。

「最佳女主角」由賽前大熱衛詩雅憑主演英皇電影《破．地獄》奪得，宣布賽果後整個製作團隊互相擁抱，尤其在戲中飾演她哥哥的朱栢康更喊到失控，衛詩雅老公亦眼濕濕，場面感人。她上台後哽咽表示：「多謝屋企人、我老公，你哋畀咗我一個咁安全嘅堡壘，令我放心去追夢。多謝老闆楊受成開呢套戲，多謝導演陳茂賢畀機會我，喺我都想放棄自己嘅時候，你冇放棄我。用套戲裏面嘅一句對白：難得上咗人生呢程車，就唔好擔心幾時落車，欣賞吓沿途風景；我好開心呢程車遇見你哋每一位，成為演員令我覺得呢程車搭得好值得，我會繼續努力，我係演員衛詩雅！」

導演鄭保瑞則憑執導《九龍城寨之圍城》冧莊「最佳導演」，他說：「我好幸運可以再次上嚟攞呢個獎，其實今屆每位導演都交出咗有質素同獨特嘅電影，坦白講呢套戲未必係我最想拍嘅題材，但我同自己講，要以最專業同投入方法去完成呢部戲。」《九》片同時獲頒「最佳電影」等9個獎項。

朱栢康《破．地獄》奪「最佳男配角」

憑《破．地獄》首次入圍角逐「最佳男配角」的朱栢康脫穎而出，甫宣布賽果他即流下男兒淚，心情激動。他衝上台喘氣良久後表示：「得獎一個人所佔嘅成份好少，絕對並非個人嘅功勞，感激我遇見我嘅屋企人，尤其天上嘅父親。感激遇見英皇電影，多謝楊受成博士畀咗好多機會我，以及投票畀我嘅同業，香港電影加油！」他笑言想繼續挑戰奪得「最佳男主角」，而坐在台下的衛詩雅興奮飲泣，場面動人。而「最佳女配角」則由谷祖琳奪得，她多謝家人及戲中扮演其丈夫的劉青雲，待自己如家人般。

英皇電影《破．地獄》共獲5個獎項，除影后及「最佳男配角」外，更囊括「最佳編劇」陳茂賢及鄭緯機、「最佳原創電影音樂」朱芸編等。身為電影「主帥」的陳茂賢致謝詞時說：「寫呢個劇本嘅時候，係我人生嘅低潮，多謝朱栢康同梁雍婷無數個夜晚喺地獄裏拉番我上嚟，多謝楊受成博士喺咁艱難嘅時候，投資開拍咁冷門嘅戲，多謝衛詩雅因為我一句說話練足成年破地獄。」朱芸編則不忘放閃多謝女友COLLAR成員Winka。

徐克與施南生同時獲頒「終身成就獎」，全場站台致敬鼓掌雷動，及後二人好友林青霞突現身負責頒獎：「我這兩位朋友令我迎來事業第二春，更換來『東方不敗』的美譽，今日我這兩位朋友得到了終身成就獎，他們亦是我的終身成就。」

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