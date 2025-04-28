懶人必學　睡對溫度就能瘦

天氣漸趨炎熱，相信有部分人已經開起冷氣睡覺了，但原來冷氣的溫度對於燒脂減肥也有幫助？日前就有一則外國研究，顯示在偏冷的環境下，能讓身體燃燒更多能量，幫助改善代謝，促進血液循環。

美國糖尿病協會日前發表了一項針對環境溫度與燃脂關係的研究報告，實驗請來5位身體狀況良好的測試者，共同在恒溫控制的房間內連續過夜4個月，每月均會調整1次溫度，分別為24°C、19°C、24°C和27°C。結果發現在測試者在19°C偏冷的環境下睡覺1個月，身體會自動開啟「燃脂模式」，激活棕色脂肪並開始燃燒卡路里產熱，幫助代謝和促進脂肪消耗。棕色脂肪只佔體重約0.1%，但只要變得活躍和變多，一年就能消耗相當於4.1公斤脂肪的熱量，瘦身效果相當驚人。報告也有指出可透過凍水涼、規律運動、充足睡眠、補充足夠的Omega-3脂肪酸來刺激棕色脂肪。

不過並非處於愈冷的環境，燃脂效果就愈佳，研究中發現棕色脂肪最能於19°C的環境下激活，屬於偏涼但不會不舒服的程度。若本身怕冷、免疫力偏弱的人士，可按照自身情況，將溫度調整至可微冷而舒適的範圍，避免着涼也可以進入深層睡眠，提升新陳代謝。同時，日常生活和飲食上也要注意健康，均衡飲食、規律運動和作息，才能將此方法發揮到最大效果。