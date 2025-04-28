金像獎︱衛詩雅孖醫生老公兩度錫錫　企硬唔想加價

英皇電影《破。地獄》在「第四十三屆香港電影金像獎」中奪得5個獎項，包括衛詩雅奪得「最佳女主角」、朱栢康「最佳男配角」及「最佳編劇」、「最佳原創電影歌曲」、「最佳原創電影音樂」獎項，頒獎禮結束英皇老闆楊受成率「影后」衛詩雅、「最佳男配角」朱栢康、導演陳茂賢、林家謙、周家怡等在尖沙咀慶功，而失落「影帝」的許冠文則未有現身。

影后衛詩雅與老公周祉安醫生齊齊慶功，周醫生先吻賀愛妻，其後他們應要求兩度錫錫，好似重演擺喜酒一樣。衛詩雅隨後與朱栢康一齊接受訪問，她被問到心情是否已平復﹖她笑說：「平復吓，見到熟悉面孔又激動吓，件事嚟得太快，未嚟得切反應，佢哋笑我電視直播個個鏡頭都喊，其實係見到屋企人攞獎又忍唔住喊。（公布影后前好緊張，不停深呼吸？）係咩，我以為控制得好好，等我返去睇番。（覺唔覺得老公好旺你？）係，我老公好旺我，頭先都有人咁同我講，所以有咩重要事都戴住佢，出門好似『吉祥物』咁，整咗個公仔鎖匙扣掛住。（網民話你愛情事業兩得意？）好感恩，遇到好多好人、善良嘅人，呢段時間都好開心。（人生勝利組時刻？）又唔可以講勝利組，我都會繼續努力，聽日瞓醒又係新嘅一日，又要預備劇本，為之後事業努力。（攞獎延遲生BB大計？）因為本身我哋冇生育計劃，我哋兩個唔會話好想有小朋友，有又得、冇又得，所以完全冇影響。（攞獎會唔會加片酬？）我正想講唔想加價，會同公司講唔加價，依家大家都唔容易，希望同大家共渡難關，希望公司加都只係小小，意思意思。」

講到朱栢康在鏡頭前無時無刻也被拍得崩潰爆喊，他笑說：「嗰個狀態係自己努力，人哋係見唔到㗎，但係成個過程我係陪住阿妹（衛詩雅），我係見到佢有幾努力，所以唔好再講喇（又忍唔住想喊）。」