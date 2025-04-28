金像獎︱古天樂嗌《九龍城寨》唔失禮　想開拍魚旦妹成長路

電影《九龍城寨之圍城》昨晚於「第四十三屆香港電影金像獎」中勇奪「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳剪接」、「最佳美術指導」、「最佳服裝造型設計」、「最佳動作設計」、「最佳音響效果」、「最佳視覺效果」和「最佳攝影」獎，橫掃9個獎項，導演鄭保瑞和古天樂與林峯、伍允龍和「魚蛋妹」童星王尹菁等出席慶功派對。

獲得「最佳導演」的鄭保瑞表示好大感慨，好緊張幕後團體能否攞獎，現在希望大家盡興。可想過擇下9個獎項之多？林峯就笑言9個獎因為九龍城寨，古天樂心情興奮：「真心好開心，電影可以去海外上映都唔失禮，證明努力無白費。（想加快開拍續集？）有信心，不過製作要更加小心，要做好啲！」他續稱：「有句嘢想講，以前做一部戲好艱難，攝影和特技花好多錢，點樣將成本減低，又做得更好啲，打又要打得最好，將成本降低啲，畫面上點樣慳少少。」直言續集正在進行中。

魚旦妹對該片得獎感開心。古仔搞笑地問魚旦妹可想拍九龍城寨魚旦妹之成長？魚旦妹即說：「好呀！」古仔表示《九龍城寨之龍頭》和《終章》都拍：「點解《魚旦妹成長》唔得？」提到蔡思韵在頒獎禮上指《尋秦記》相比《風林火山》是都市傳說，古仔表示：「呢部戲今年會出，唔係都市傳說。」林峯希望到時多多支持。

至於伍允龍失落「最佳男配角」，表示有提名已開心，更開心看到成班兄弟上台攞獎。林峯被讚「樣Chok歌精舞勁」，表示感謝給予稱號，指作為演員有個角色能令觀眾記得好好，再次感謝導演和古天樂。