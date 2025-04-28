開騷前食得又瞓得！泰妍多謝粉絲關心：我很健康

韓國女團少女時代（少時）隊長泰妍前（26日）、昨（27日）兩晚在澳門舉行個唱，昨晚她身穿金色裙出場，隨即唱出《Fabulous》，她接着換上白色閃爆Tube dress，演繹人氣歌曲《I》，之後便用英文和普通話跟粉絲打招呼，她表示前一晚睡得很好，也為了演出而好好吃飯。

她坦言平時在海外舉行巡演都很少外出，但今次來到澳門難得有機會去外面，發現風景和氣氛都很吸引，希望下次有多些時間到外面走走，她又指自己平時吃得不多，但澳門的食物很合她口味，所以吃得很滿足，她說：「最近有很多粉絲關心我的健康，所以想親口跟大家說我很健康。」台下粉絲即拍手並用韓文說「你做得很好」，泰妍即用普通話回應：「謝謝大家，我愛你們！」

泰妍之後唱出《INVU》、《To.X》、《Why》及《Four Seasons》等人氣歌曲，在Encore環節，全場粉絲合唱《I》，令泰妍十分感動，她說：「我知道韓文歌詞並不容易，很多謝大家為我唱歌。」她表示回韓之後會繼續努力做好的專輯和演出，即有粉絲大嗌「不要走」，泰妍便用普通話說：「我會再來的。」約定大家下次再見。