金像獎︱林家謙被楊受成睇中想簽　自嘲係「蝕本貨」

英皇電影《破。地獄》在「第四十三屆香港電影金像獎」中贏得5個獎項，包括林家謙作曲、填詞、主唱的電影歌曲《普渡眾生》，慶功宴上英皇老闆楊受成直言想簽林家謙，誠邀他加入英皇，林家謙笑言會考慮，亦請楊生也要好好考慮，自嘲是「蝕本貨」，楊生則笑說：「唔緊要呀，做歌手、作曲、拍戲都得，我哋蝕慣，拍10套戲6、7 套都蝕。（容祖兒同張敬軒都拍戲？）軒公賀歲嗰套都蝕㗎。」家謙則笑言正好要止蝕：「咁咪夠，唔好搵我喇，我係蝕本貨。（等你破地獄？）地獄已經破咗，大家都冇地獄，楊生你諗清楚呀。」

楊生則爆《普渡眾生》秘密說：「導演話搵佢唱主題曲，公司係有人反對，話我哋係全香港最大嘅唱片公司，點解要搵外人唱主題曲呢，我話係，應該係畀公司嘅歌手唱，但係我尊重導演嘅決定。」

講到頒獎禮上楊生見證電影攞每個獎項也相當感動﹖他說：「係好感動，做生意梗係希望又有獎金、又有獎品，係有獎金嘅，但係比我想像中有少少失望嘅，失望係有一兩個大獎我哋係應該攞。（許冠文攞唔到影帝？）冇辦法啦，金像獎咁多評委，有人鍾意、有人唔鍾意，冇得講，我哋都要接受個結果。（依家開戲困難？）我哋今年有4、5部開。（《破。地獄》原班人馬再拍？）睇導演，導演話事。」