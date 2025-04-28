Future Yacht　海上星艦現霸氣

早前樂壇天后Katy Perry坐火箭成為國際娛聞，雖然有人提出質疑，但羨慕者更多，畢竟乘飛船上太空對一般人來說，仍是遙不可及的夢。今次介紹的概念遊艇「Future Yacht」，將本應在星際穿梭的飛船移至大海，造型上很有未來感，還讓出海度假多一分飄飄然的感覺！

前衞三體船

由沙特阿拉伯設計工作室Flux Studio構思的「Future Yacht」，設計靈感來自宇宙飛船，試圖為海上奢華座駕的未來樣貌重新定義。

先從外觀說起，「Future Yacht」是一艘三體船，長66米，寬16米，造型前衞、極具未來感，位於兩側的翼狀結構，貌似彎刀的刀腹，襯上欖核形主船體，從空中俯瞰，有點像Batman的標誌；若從正面望去，側翼是離開水面的，就像一艘星際艦艇，隨時準備升空。另外，遊艇的外殼為金屬物料，具備極強耐用性與抗腐蝕能力，在陽光下更會散發出冷冽的銀光。

猶如太空艙

室內設計亦體現「未來」主題，部分地方以拋光金屬材質裝飾，配合LED燈帶，加上設施智能化，嵌入式顯示屏散見不同角落，令人想起在科幻片出現的太空艙。以駕駛室為例，採用全景玻璃穹頂設計，配備先進的觸控介面與數碼儀表，單看預想圖，真的以為是飛船駕駛艙！位於頂層的甲板，同樣令人眼前一亮，被玻璃天幕覆蓋之餘，又被玻璃幕牆包圍，開揚度不比露天設計遜色，且配備U形梳化、巨型屏幕、先進音響，可為船主帶來沉浸式觀影體驗。

至於「Future Yacht」的客艙有3間，最多可容納6位賓客入住，設計風格截然不同，力求「圓」美之餘，床頭、地板、衣櫃均改為木製，營造出暖意洋溢的舒適空間。