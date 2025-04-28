謝霆鋒尾場兩仔仔陪嫲嫲坐VIP　加插《壞習慣》贈容祖兒

歌手謝霆鋒昨晚（27號）假啟德體育園舉行尾場《Evolution Nic Live進化演唱會》，捧場圈中人有帶同父母到場的許靖韻、陳慧嫻、古巨基、蔡一智和太太、曾比特和女友、名模周汶錡和徐濠縈（阿徐）更拉埋霆鋒個唱總監馮貽柏合照，阿徐又做「影后」，原來她要騷印有霆鋒肖像的T恤；而同樣着了霆鋒肖像T恤的還有高海寧。

至晚晚捧場的狄波拉（拉姑）偕兩位寶貝孫仔Lucas及Quintus再度捧爸爸場，不過Lucas及Quintus今次不是坐觀眾席，而是陪嫲嫲坐VIP位，當被傳媒包圍影相時，拉姑和Lucas高舉勝利手勢，而Quintus就豎起拇指。問到兩位仔仔覺得爸爸的個唱如何？兩人未回答，拉姑代答謂：「多謝，多謝支持。」而Quintus開始怕醜而擰歪面。

之前容祖兒捧霆鋒個唱場時，曾「投訴」霆鋒未有獻唱其經典歌之一《壞習慣》，未知是否聽收到祖兒的呼喚，尾場時特別加插《壞習慣》一曲，全場氣氛高漲，唱畢這首28年前的舊作後，霆鋒忍不笑住謂：「我打冷震。」之後他飲啖水，重回台中再說：「搞錯呀！（指觀眾）最大聲係《壞習慣》，我假假哋都係Rock友，點會係呢首呀。」

演唱快歌《曝光》前，霆鋒問觀眾：「你哋好似仲好夠氣喎，咁企起身啦！」全場跟住起身又唱又跳，霆鋒唱最後一首歌《活着VIVA》前，流露不捨之情：「多謝同我一齊完成夢想嘅你哋，其實如果有期都想再開（演唱會），但係冇…多謝你哋。」演唱會正式時完場，大螢幕出現霆鋒的肖像，不過瞬間化為一隻隻蝴蝶，似乎他對蝴蝶真的情有獨鍾。