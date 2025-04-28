西班牙滋味　惹味醉人

講到熱鬧和美食，西班牙肯定入圍，本地近日有主題新店開幕，有餐廳和酒吧又推出新菜單和酒單，無論是想熱鬧飲又或開心暢飲，都無問題。

傳統小食

西班牙Tapas出晒名，當中會有不同的種類。剛於灣仔開的西班牙餐廳，以巴斯克地區的傳統牙籤小食作主角，打造出各式各樣的配搭，美國牛柳伴鵝肝配佩里戈爾汁肉味香濃，五花腩伴蘋果及西芹，清爽去膩。較特別的鯷魚串，會有傳統、曼切戈芝士和辣味3款拼盤，各有特色。其他還有杰蘭牛面頰和鵪鶉蛋配薯蓉‧西班牙辣肉腸及麵包脆粒等選擇，邊令邊傾很適合佐酒。

全新主題

為迎接夏天，銅欏灣西班牙餐廳推出新菜式和主題。招牌西班牙香烤乳豬逢星期二供應，客人可預訂全隻，或按需要選擇半隻或1/4，皮香肉嫩又適合分享。周末Live Music早午餐，客人可邊聽現場演奏的佛朗明哥、法德戈等西班牙音樂，邊歎炸薯粒配辣茄醬及流心煎蛋配薯仔肉腸和主菜西班牙海鮮焗飯等美食。周日家庭童趣夜會為小朋友和家長帶來互動體驗，到時會有多款桌上遊戲，老少咸宜又盡與。

創意雞尾酒

熱愛美酒的西班牙人，最愛到酒吧聚會。中環主打西班牙風格雞尾酒的酒吧，最近搞搞新意思，推出滲入地中海元素的雞尾酒，El Sabio以苦艾酒配曼伽諾苦艾酒、火酊苦精和薑汁汽水，清爽獨特。King's Negroni加入檸檬酒作變奏，散發柑橘香氣。Tiramisu以冧酒配檸檬酒和熱情果，表面提拉米蘇泡沫，香滑又甜美。至於Pistachio就用冧酒、開心果糖漿、柑橘和鹹味泡沫組合，盡顯人氣。

慶賀周年

因應開業10周年，西營盤西班牙餐廳推出一連串的慶祝活動，全新推出的周末午市菜單，除有多款小食外，還可升級無限暢飲。5月17及18日會有西班牙四月春節，到時會有佛朗明哥舞蹈表演、現場切割熟成火腿、侍酒師持「Venencia」斟酒器斟雪莉酒，配上西班牙美食，最是熱鬧。9月會有西班牙小食巡禮和葡萄酒晚宴，再加上葡萄酒晚宴、Hot Wednesdays四手聯乘系列、佛朗明哥舞蹈之夜和10月的La Fiesta慶典，讓大家全年都沉浸在西班牙美食之中。

美酒甜點

因應母親節，大坑西班牙餐廳於5月10日至11日推出母親節甜品配西班牙雪莉酒套餐，朱古力甜品表面鋪滿黑莓果醬和朱古力慕絲，內裏是朱古力核桃海綿蛋糕，套餐包括了2杯指定的雪莉酒，邊飲邊傾提升好感情。