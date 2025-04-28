張紋嘉爆做HotCha月入幾千蚊　需父親經濟援助

前女團HotCha張紋嘉（Crystal）今年踏入「女人40」，首次自資製作的單曲《情感斷捨離》，日前她接受電台訪問時表示因舞台劇邂逅了相戀9年的演員男友林子傑(Ronald)，坦承拍拖初期男友曾因「女尊男卑」而感到自卑：「佢係曾經有呢個心結。」至於事業愛情兩得意卻推出慘情歌，原來是因爲她要斷捨離的情感，不單是過往情傷，還包括前組合HotCha入行時簽約10年，但有感付出和收入長期不成正比，令她困惑及愧對家人，甚至令她不敢再簽任何長約：「好老實，幾年前都有公司approach我，但我真係好驚！」

她承認HotCha成軍7年期間，亦試過月入只有幾千蚊，不過她入行後愛上了唱歌跳舞，即使人工低也願意付出努力，但心理壓力大：「係靠幾千蚊advance，都足夠，我算幸運，爸爸好support我。但我唔係有錢女，都係屋邨長大，爸爸成日叫我用住先。」講到大學畢業數年後仍要靠父親經濟支持，她愧疚且語帶哽咽：「令我最困惑，情緒最唔穩定，就係呢樣嘢。點解我日日都返工，咁辛苦做嘢，都好似無回報咁，呢啲就係負面情緒累積落嚟嘅種子，係令我依家面對一啲嘢卻步嘅原因。」

其男友林子傑曾說因「女尊男卑」的地位而感到自卑，她表示事前不知情：「佢無同我講，但我感覺到佢有呢個心結，會認為收入上或名聲上唔及我。但呢個係佢課題，我做唔到啲乜，只能畀佢感覺我想法唔係咁。但依家唔係啦，依家個個都識佢啦，搵佢影相多過搵我。」笑言她選中的男友是屬於會升值的藍籌股，Crystal笑說：「咁就好啦，承你貴言，哈！」