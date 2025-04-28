汪小菲為氹寶貝女大搞生日會　最強後母狂送奢侈首飾

台灣女星大S（徐熙媛）今年2月在日本逝世，一對子女撫養權由前夫汪小菲負責，依家一家三口加埋汪小菲現任妻子馬筱梅（Mandy）成日黐住出巡，早前眾人喺北京行街時，大女小玥兒今次現身時被發現下顎同媽咪大S十分相似，被讚直頭係「大S翻版」。近日汪小菲為小玥兒於北京舉辦11歲慶生會，開心到喺朋友圈晒相，分享喜悅，仲透露成個生日P都係Mandy準備：「其實都是我太太馬筱梅準備的，他們開心，我們一家都開心。」

除咗讚太太，佢都向阿女送上愛的祝福，指今次邀請晒阿女全班同學嚟玩，又叫小玥兒做「我最愛的女兒」仲公開對阿女示愛：「你就是爸爸的寶貝，永遠愛你。」現場相片又見到有氣汽球海砌成Backdrop，再加埋Cute cute巨型熊仔布置，主題為「Yue Happy Birthday」，小玥兒身穿白色上衣，同同學合照時露出笑容，應該好滿意今次後母Mandy為佢準備嘅生日會。

另外，網友翻出上次小玥兒跟佢哋行街時，手上戴住嘅手鏈原來價值一、二萬人仔嘅奢侈國際品牌，指後母Mandy對佢照顧有加，亦對大S一對仔女好肯使錢。

而S媽日前自爆要睇身心科、打強心針，時隔一周佢再連續3次以8字吐露最新狀態，尋晚（27日）再發文慟喊：「想念！令人肝腸寸斷」，並接連轉發2次，強調到目前為止依然無法放下失去女兒嘅苦痛。