早知早悉！非入侵性大腸癌風險檢測 2人同行 雙重優惠

【特約報道】大腸癌是香港第二位最常見的癌症,根據醫院管理局香港癌症資料統計中心資料顯示,2022年便有5,190宗新確診個案¹,當中2,270 人死亡。大腸癌風險一般會隨着年齡增加而上升,但中文大學研究指出,近年大腸癌有年輕化趨勢,55歲以下患者人數增加(+1.7%),55歲以上患者有所減少(-1.3%)。不幸的是,臨床有近半大腸癌患者確診時已屬第三及第四期,即中後期大腸癌,五年相對存活率第三期有68.7%;第四期只有9.3%。

腸道微生態與大腸癌形成的重要關係

腸道微生態主宰人體健康。人體中有約90%細胞來自微生物,它們大部分住在腸道當中。腸道微生物之間的相互作用形成腸道微生態,有研究發現,腸道微生態失衡會促進大腸癌形成²。大腸癌原來同腸道微生態有好大關係, 年紀大易中招,要預防,一定要做好兩件事 - 1. 少肉多菜,多運動,每日補充益菌,2. 定期驗腸

由於早期的大腸癌可以是零徵兆,由腸道長出小瘜肉至演變成癌症,其實未必人人都察覺到身體有不妥的地方,有些注意身體狀況的人或者會於大腸癌早期覺得排便習慣異常、體重下降等,徵兆並不明顯,而且沒有覺得疼痛的地方。很多人都是到第三至四期的時候,才發現便血。這時候才去驗腸,有機會檢測結果已經是末期癌症, 錯失了治療的最佳時間,便難以醫治。

研究亦指出近5成人在瘜肉切除後三年內出現復發³,所以定期監察瘜肉復發極為重要,已切除的瘜肉是有50%機會復發。瘜肉其實是腸黏膜表面上凸起的病變組織,可以生長在大腸任何的位置,通常被視為大腸癌的前身,只要在瘜肉還小的時候及時切除,可預防它變大。此外,切除大腸瘜肉後,仍然有復發機會或在大腸其他部位長出新瘜肉的風險。倘若瘜肉復發而又未能及時發現的話,也會增加患上大腸癌的風險。因此定期進行大腸癌風險檢測非常重要!

衞生署最近公布的健康行為調查報告顯示,香港市民普遍有一些不健康但可改變的生活習慣,例如14.8%成年人士體能活動量不足、97%市民進食不夠水果和蔬菜,以及2.7%人士(15歲或以上)每月暴飲暴食至少一次等。這些習慣均是罹患常見非傳染病(包括癌症)的重要風險因素。我們應建立健康生活方式和習慣,包括多做運動、每天吃兩份水果和三份蔬菜、減少進食紅肉和加工肉食、保持健康體重、不吸煙和不喝酒,預防大腸癌。建議40歲以上人士盡快進行大腸癌風險篩查。

無創無痛 採便易用 5分鐘就完成收集樣本

M3CRC大腸癌風險檢測由香港著名大學醫學院研發,榮獲2022年日內瓦國際發明展銀獎, 以全球首創M3細菌基因檢測技術,偵測大小瘜肉及大小瘜肉復發之非入侵性檢測,偵測大腸癌的靈敏度高達 94%⁴,相當於大腸鏡檢查,可驗出大腸癌的初生階段——少於5毫米(mm) 的小瘜肉或瘜肉復發的風險,偵測瘜肉復發的靈敏度高達 90%⁵。檢驗只需收集糞便樣本,無創無痛,適合作一線篩查,而減少入侵性檢查的風險!

適用人士:

1. 任何年齡人士用作定期監測腸道微生態健康

2. 40 歲以上日理萬機, 工作繁忙及經常飲食不定時的上班族

3. 50至75歲及沒有大腸癌徵狀的男士和女士; 請注意50 歲以上的男士患大腸癌的風險又會比女性高

4. 10年內切除瘜肉或曾患大腸癌人士用作預測大小瘜肉復發風險

參考文獻 (References)

1. Website of Hong Kong Cancer Registry, Hospital Authority: www3.ha.org.hk/cancereg (Accessed: November 2023).

2. SH Wong and J Yu, Gut microbiota in colorectal cancer: mechanisms of action and clinical applications. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2019. 16(11): p. 690-704.

3. Martínez ME, Sampliner R, Marshall JR, Bhattacharyya AK, Reid ME, Alberts DS. Adenoma characteristics as risk factors for recurrence of advanced adenomas. Gastroenterology. 2001;120(5):1077-1083. doi:10.1053/gast.2001.23247.

4. Liang JQ, Li T, Nakatsu G, et al. A novel fecal Lachnoclostridium market for the non-invasive diagnosis of colorectal adenoma and cancer. Gut. 2020;69(7):1248-1257.

5. Liang JQ, Zeng Y, Kwok G, et al. Novel microbiome signatures for non-invasive diagnosis of adenoma recurrence after colonoscopic polypectomy. Aliment Pharmacol Ther. 2022;55(7):847-855.

查詢熱線:2903 0700

Whatsapp: 9558 1584