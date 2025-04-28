早知早悉！非入侵性大腸癌風險檢測 2人同行 雙重優惠

【特約報道】大腸癌是香港第二位最常見的癌症，根據醫院管理局香港癌症資料統計中心資料顯示，2022年便有5,190宗新確診個案¹，當中2,270 人死亡。大腸癌風險一般會隨着年齡增加而上升，但中文大學研究指出，近年大腸癌有年輕化趨勢，55歲以下患者人數增加(+1.7%)，55歲以上患者有所減少(-1.3%)。不幸的是，臨床有近半大腸癌患者確診時已屬第三及第四期，即中後期大腸癌，五年相對存活率第三期有68.7%；第四期只有9.3%。

腸道微生態與大腸癌形成的重要關係

腸道微生態主宰人體健康。人體中有約90%細胞來自微生物，它們大部分住在腸道當中。腸道微生物之間的相互作用形成腸道微生態，有研究發現，腸道微生態失衡會促進大腸癌形成²。大腸癌原來同腸道微生態有好大關係， 年紀大易中招，要預防，一定要做好兩件事 - 1. 少肉多菜，多運動，每日補充益菌，2. 定期驗腸

由於早期的大腸癌可以是零徵兆，由腸道長出小瘜肉至演變成癌症，其實未必人人都察覺到身體有不妥的地方，有些注意身體狀況的人或者會於大腸癌早期覺得排便習慣異常、體重下降等，徵兆並不明顯，而且沒有覺得疼痛的地方。很多人都是到第三至四期的時候，才發現便血。這時候才去驗腸，有機會檢測結果已經是末期癌症, 錯失了治療的最佳時間，便難以醫治。

研究亦指出近5成人在瘜肉切除後三年內出現復發³，所以定期監察瘜肉復發極為重要，已切除的瘜肉是有50%機會復發。瘜肉其實是腸黏膜表面上凸起的病變組織，可以生長在大腸任何的位置，通常被視為大腸癌的前身，只要在瘜肉還小的時候及時切除，可預防它變大。此外，切除大腸瘜肉後，仍然有復發機會或在大腸其他部位長出新瘜肉的風險。倘若瘜肉復發而又未能及時發現的話，也會增加患上大腸癌的風險。因此定期進行大腸癌風險檢測非常重要！

衞生署最近公布的健康行為調查報告顯示，香港市民普遍有一些不健康但可改變的生活習慣，例如14.8%成年人士體能活動量不足、97%市民進食不夠水果和蔬菜，以及2.7%人士（15歲或以上）每月暴飲暴食至少一次等。這些習慣均是罹患常見非傳染病（包括癌症）的重要風險因素。我們應建立健康生活方式和習慣，包括多做運動、每天吃兩份水果和三份蔬菜、減少進食紅肉和加工肉食、保持健康體重、不吸煙和不喝酒，預防大腸癌。建議40歲以上人士盡快進行大腸癌風險篩查。

無創無痛 採便易用 5分鐘就完成收集樣本

M3CRC大腸癌風險檢測由香港著名大學醫學院研發，榮獲2022年日內瓦國際發明展銀獎， 以全球首創M3細菌基因檢測技術，偵測大小瘜肉及大小瘜肉復發之非入侵性檢測，偵測大腸癌的靈敏度高達 94%⁴，相當於大腸鏡檢查，可驗出大腸癌的初生階段——少於5毫米(mm) 的小瘜肉或瘜肉復發的風險，偵測瘜肉復發的靈敏度高達 90%⁵。檢驗只需收集糞便樣本，無創無痛，適合作一線篩查，而減少入侵性檢查的風險！

適用人士:

1. 任何年齡人士用作定期監測腸道微生態健康

2. 40 歲以上日理萬機， 工作繁忙及經常飲食不定時的上班族

3. 50至75歲及沒有大腸癌徵狀的男士和女士; 請注意50 歲以上的男士患大腸癌的風險又會比女性高

4. 10年內切除瘜肉或曾患大腸癌人士用作預測大小瘜肉復發風險

參考文獻 （References）

1. Website of Hong Kong Cancer Registry, Hospital Authority: www3.ha.org.hk/cancereg (Accessed: November 2023).

2. SH Wong and J Yu, Gut microbiota in colorectal cancer: mechanisms of action and clinical applications. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2019. 16(11): p. 690-704.

3. Martínez ME, Sampliner R, Marshall JR, Bhattacharyya AK, Reid ME, Alberts DS. Adenoma characteristics as risk factors for recurrence of advanced adenomas. Gastroenterology. 2001;120(5):1077-1083. doi:10.1053/gast.2001.23247.

4. Liang JQ, Li T, Nakatsu G, et al. A novel fecal Lachnoclostridium market for the non-invasive diagnosis of colorectal adenoma and cancer. Gut. 2020;69(7):1248-1257.

5. Liang JQ, Zeng Y, Kwok G, et al. Novel microbiome signatures for non-invasive diagnosis of adenoma recurrence after colonoscopic polypectomy. Aliment Pharmacol Ther. 2022;55(7):847-855.

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