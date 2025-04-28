朱敏瀚開金口唱畀情人聽？聞陳曉華即認起「沖涼」

藝人王敏奕（Venus）、朱敏瀚（朱仔）、黃子恆、鄧伊婷及吳文懿等今日（28日）現身觀塘，為新劇《虛擬情人》宣傳並大玩遊戲，朱敏瀚和黃子恆先來一場力的比併，抱起鄧伊婷與吳文懿做深蹲，之後朱仔更大開金口，獻唱劇集主題曲《熟悉的你》，引來大批粉絲到場支持。

朱仔受訪時表示不時也有登台獻唱，為了今日演出更特意自掏腰包，找音樂人將本身由譚嘉儀主唱的《熟悉的你》改編為男聲調，談到他唱得情深款款，問是否將王敏奕當作緋聞女友陳曉華並唱給她聽？他笑謂：「我唱畀監製聽，因為王敏奕坐喺監製隔籬。」之後又拉開話題，表示平日最愛沖涼時獨自唱歌，問他是否朝歌手方向發展？他坦言希望有朝一日能主唱自己主演劇集的主題曲，並透露王敏奕會為片尾曲獻唱。

王敏奕笑指老公曾國祥未試過向自己唱情歌，又自認很容易就被對方呃走。提到朱敏瀚笑指她在劇中似霸道總裁，王敏奕即自認似總裁但並不霸道，平日會管很多事：「會好有Planning ，擅長解決問題。（老公負責製造問題？）唔會，哈哈！但自己好怕畀啲突發事打亂計劃，會變得有壓力。」

至於劇中愛上AI朱敏瀚的鄧伊婷，表示早有準備穿了打底褲，故不擔心在台上被公主抱深蹲時會走光，反而怕打底褲太長似阿婆。她表示自己喜歡文青型男生，要靚仔、斯文和戴眼鏡，但亦要有點鍛煉，要「肌肉文青」，笑指吳尊完全符合他的要求，但可惜對方已為人夫。她透露平日也有用AI，最愛跟對方聊天，也會詢問有關星座運程及穿搭意見。