手信必買！《大英雄聯盟》醫神蛋糕及限定周邊

東京人氣手信品牌Tokyo Banana與迪士尼合作的甜點系列「迪士尼甜點精選」（Disney SWEETS COLLECTION）再推新作，以動畫《大英雄聯盟》中的「醫神」為主題炮製「醫神蘋果蛋糕」，即日起於JR東京站的店舖有售。新產品以醫神招牌的圓咕碌身體為靈感，外觀可愛吸睛。鬆軟的海綿蛋糕中，夾入象徵紅色動力服的蘋果果醬，以及代表純白身體的濃郁牛奶忌廉，口感層次豐富。共有6款不同的醫神圖案，包括有抱着麻糬貓、揮手打招呼，或是緊抱愛心等動作，每盒隨機放入不同圖案，讓你開箱時更有驚喜。產品分為4件裝和8件裝，8件裝附送立體造型的醫神貼紙。同步更推出多款周邊商品，包括「醫神蘋果蛋糕抱枕」，圓潤造型還原醫神的療愈感。還有「醫神蘋果蛋糕透明收納袋」及「醫神帆布Tote Bag」，簡約中展現角色魅力。4件裝售842日圓（約HK$45）、8件裝售1,728日圓（約HK$93）。（互聯網）