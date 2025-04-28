Ivy So中學後就冇拍拖　揚言要搵1米8霸氣總裁Oppa

女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）、藝人馬志威及張馳豪等今日（28日）出席時裝活動。Ivy So穿上本地設計師設計的時裝現身，笑稱原本以為要上台行Catwalk故心情緊張，幸好來到知道只是睇騷才放下心頭大石，談到今日未見女經理人陪同，而經理人正是馬志威女友，Ivy So笑指經理人正陪同其他COLLAR成員工作，表示在看電影《破·地獄》時已對馬志威的表現印象深刻，笑言要找機會跟對方自我介紹。

談到隊友及經理人也在蜜運中，Ivy So坦言拍拖要花時間，暫時公餘時間比較享受Me time，自稱中學後已沒拍拖的她，揚言要身高1米80的霸氣總裁，希望對方像韓劇劇情一樣，對自己百般呵護，她笑謂：「都希望佢有啲才華畀大家欣賞，不過唔好叻溝女同飲酒，我鍾意打機，叻打機冇問題。」

馬志威就表示女友因有工作在身故未能出席，透露與Ivy So及邱彥筒（Marf）也是跟同一教練學足球，故早已跟她們見過面，表示也有跟對方分享踢波技巧，又大讚Marf左腳很厲害：「見佢無啦啦後踭，但發現後面冇隊友，哈哈！不過瀟灑嘅。」他坦言雖然自己有多年球齡，但反而多壞習慣，相反新學員受正統培訓基本功比他們更好，有機會也想跟她們同場競技。

同場穿上大V西裝外套，內裏真空的張馳豪大肌胸肌，他透露剛在公司的籃球賽中不慎「篤魚蛋」，食指腫了起來，自小愛籃球的他笑指10隻手指也受過傷，最重要不要影響工作。