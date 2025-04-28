幸福錢湯　索女陪沖涼

去日本玩嗰陣，有冇幫襯過錢湯？所謂錢湯，即係收費公共澡堂，據AV業界資深人士神仙乙表示，唔少人視呢種場所為療愈身心嘅地方，而喺日本AV世界入面，錢湯往往提供埋索女陪浴服務，令更多人對錢湯文化產生無限遐想！

客似雲來

由FALENO炮製嘅《錢湯招牌女郎治愈男士下半身》，講述善場麻美嘅媽媽因為要回鄉探親，將家族經營多年嘅老舊錢湯交由麻美打理。呢位繼承人喺接手之後，絞盡腦汁，希望令錢湯回復昔日人來人往嘅盛況，最後諗到一條絕橋可以令男客人成日嚟幫襯，就係提供美女侍浴服務！麻美會喺浴場內剝光豬，用心口一對G奶為客人洗刷身體，又會為施展口技，替客人吹奏出火，甚至嚟個浴池激戰都冇問題！如此體貼嘅待客之道，果然奏效，家陣錢湯可以話係客似雲來，日日爆場！

男士天堂

喺PRESTIGE出品嘅《讓錢湯重獲生機的看板娘》入面，女主角河合明日菜繼承阿爺留落嚟嘅錢湯生意，但一開始因為經營不善，搞到欠債累累，幸好佢冇失去鬥志，亦唔打算執笠結業，每日依然笑笑口咁開舖，後來仲換埋三點式泳衣招呼客人！由於好多客人見到明日菜心口嗰對極品H奶都會硬晒軚，仲笑稱好想一嘗胸夾滋味，於是明日菜決定順應民意，放手一博，務求留住客人，更加唔介意一次過招呼多位客人，一齊喺浴池上演多P大混戰！自此之後，錢湯變成男士天堂，收入激增，連債務都好快還清！

色誘老闆

由ROYAL推出嘅《小惡魔癡女錢湯》，講述中年大叔德哥經營錢湯生意，某日放蕩之女沙月芽衣嚟咗幫襯，令本來平平淡淡嘅生活突然湧起波瀾！話說芽衣入咗女錢湯之後，久久未有出嚟，德哥好奇之下，行近門口，竟傳來呻吟聲，於是忍唔住䁓吓，發現光脫脫嘅芽衣喺度忘我地自娛！見到咁香艷嘅畫面，身為正人君子嘅德哥睇到目瞪口呆，而芽衣亦冇因為被德哥撞破好事而感到尷尬，仲主動色誘對方添！原來芽衣一直鍾意成熟男人，呢次色誘德哥激戰可以話係早有預謀！

簡評

本仙曾經幫襯過日本錢湯，可謂別有一番風味，而今次介紹嘅錢湯激戰系列就將好多男士嘅性幻想拍畀大家睇！3部作品中，本仙最鍾意《小惡魔癡女錢湯》，原因係女主角沙月芽衣唔止身材火辣，發起姣上嚟唔係人咁品，一方面色誘大叔進行浴池激戰，另一方面又會喺有其他客人在場嘅情況下，偷偷玩弄大叔，搞到對方既尷尬又興奮，可以話係名副其實嘅癡女！