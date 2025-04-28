Gift Racha　恃靚創業「泰」有腦

靚女多着數，若然識得賣弄性感，真係名利雙收不是夢！今日為大家介紹嘅模特兒Gift Racha，恃住樣靚身材正，唔止發展網紅事業，仲開設美容店，實現創業夢！

電眼美女

模特兒同運動員一樣都有所謂黃金年齡，除咗要趁身體處於最佳狀態時，盡量表現自己，希望成為行內嘅星級人物，亦應利用自己嘅人氣，嘗試喺其他方面發展，為未來轉型鋪路，來自泰國曼谷嘅Gift Racha就好識得為自己打算。先講吓呢位性感模特兒有幾正，樣貌方面，五官標致，一雙明眸電力十足，完全有條件喺選美活動中揚威；講到身材，有前有後，玲瓏浮凸，最緊要着得勁少布，露肉程度直迫限制級模特兒，唔紅先至奇！有趣嘅係，Gift Racha話自己細個時同依家好唔同，性格相當男仔頭，鍾意踢波同打拳，真係不禁要講一句「女大十八變」！

努力追夢

由於有一副明星相，Gift Racha喺模界出道冇耐，成日有機會喺展銷會、車展等活動亮相，仲成為場內一眾龍友嘅焦點。喺努力工作之餘，阿妹一直冇忘記兒時夢想，就係開設一間美容店！為咗圓夢，佢一邊從事模特兒工作，一邊修讀美容課程，所以近年有啲妝容係由自己一手包辦。另外，阿妹趁住人氣不斷攀升之際，着手經營網絡社交帳號，兼開設OnlyFans帳號，以大尺度寫真嚟吸金，為創業撈取資本。

經過兩年嘅努力，Gift Racha成功開店，正式榮升老闆娘，但佢並未自滿，話未來目標要開設更多美容店。試問如此有腦又勤力嘅女神，粉絲又點會唔撐呢？

Profile

出生地：泰國曼谷

身高：160cm

三圍：33D-23-34

雖然Gift Racha開咗OnlyFans帳號，但依然會喺臉書派福利，想見識呢位索女啲寫真有幾辣？就要Click入去望吓喇！