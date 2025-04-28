蘇玉華大讚《破．地獄》朱栢康做得好：絕對值得攞獎！

藝人蘇玉華、葛民輝及區嘉雯等今晚（28日）出席「第33屆香港舞台劇獎頒獎禮」，憑《Di-Dar》角逐男配角（喜劇/正劇）的葛民輝，坦言相隔10多年再獲提名感覺好開心，但透露因事撞期，故未能參與此劇的續集演出，問到是否因為「軟硬」開騷撞期？他立即故作神秘「殊」大家，只透露會在暑假發生，現時要先處理好自己公司的工作，方便騰出時間綵排。問到是否在啟德舉行？他表示啟德場地太大，很難控制音效，只透露會去新場地，詳情暫時要賣關子。問到屆時會有何驚喜？他笑謂：「支票都未收，唔知有乜嘢發生。」

至於憑《完美證供》提名最佳女主角（悲劇/正劇）的蘇玉華，獲身兼該劇導演的老公潘燦良陪同現身，二人互笠高帽笑指靠對方捧紅自己，潘燦良大讚太太為劇付出很大努力，很值得鼓勵。蘇玉華就表示在電影《正義迴廊》中首次演律師後，令她對律師工作產生興趣，故今次自薦演出，高興演出能獲得多位專業律師認同，又指雖然兩人個性很不同，但亦此才可產生不同的創意。問到合作時有否摩擦？潘燦良坦言自己要求嚴謹，就連一字一標點也要執得好正，因此為太太帶來壓力，但大家也明白是為了有好的演出。

另談到對於好友朱栢康憑電影《破·地獄》獲金像獎「最佳男配角」，蘇玉華直言很戥對方高興，大讚對方做得好，絕對值得獲獎，問到會否有機會合作？二人坦言不會因獎項才找對方合作，一切要看緣分。

獲提名最佳女主角（喜劇/鬧劇）的區嘉雯，表示接連出席電影和舞台劇頒獎禮很高興。談到失落金像獎影后，她坦言沒有失望是騙大家，不過自己活了多年，知道獎項並非自己能控制，因此不會不開心，笑指「放下」是自己的養生心得，最重要保持心情樂觀，替衛詩雅封后感到高興，坦言能入圍的也是優秀演員，對朱栢康獲金像獎男配角也感高興，表示也想跟對方合作，但笑指對方是鬼才，而自己是老師，應該很有火花。