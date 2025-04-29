【是日通勝】

農曆四月初二

乙巳年 庚辰月 戊辰日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、裁衣、飾垣

忌：置產、行喪、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：07、29、10

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：不要奢望天降橫財，是時候惡補理財知識。

金牛座：主動性不夠，有可能惹來另一半的不滿。

雙子座：事業有少許進步，但要小心處理金錢事宜。

巨蟹座：事業運稍遜，即使付出努力也可能食白果。

獅子座：財運回穩，量入為出的策略要貫徹始終。

處女座：身心不在狀態，重要事應留待明天才處理。

天秤座：整體運勢微升，沒有甚麼問題需要操心！

天蠍座：動怒會傷肝，好好控制脾氣，對身心有益。

人馬座：容易帶着情緒工作，待人接物不宜太計較。

山羊座：運勢欠佳也不用灰心，凡事向好的方面想！

水瓶座：衣着上大膽一點，可提升魅力，催旺桃花。

雙魚座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 財運旺

（跌）狗 惹小人

鼠：人際關係出問題，對家人要多點關懷。

牛：工作運一般，再不保持專心會出問題！

虎：面上多幾分寬容，跟伴侶關係會更好。

兔：一段好姻緣悄然逼近，單身者勿錯過。

龍：財運不太好，有可能被熟人設局騙財。

蛇：財運上升，有利做生意，獲客戶支持。

馬：關心伴侶的需要，感情關係會更牢固。

羊：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

猴：婚姻關係出現裂縫，再不補救有麻煩。

雞：偷懶心態要不得，別妄想能不勞而獲。

狗：是日沖煞，易得罪小人，工作多阻滯。

豬：覺得工作刻板乏味，做事效率受影響。

【暢所欲玄】（玄學家黎宜銘師傅）

種生基

種生基‌是源自中國民間傳統符法派的大藏魂，旨在通過符咒的能量和巒頭風水局來提升個人運勢，基本原理是將生人代表魄的手毛腳毛及代表魂的指甲腳甲腋毛等，連同農曆出生的年月日時和姓名，通過符咒埋入風水龍穴中，以吸收天地山脈的龍氣旺氣，從而達到提升運勢的目的。‌

不過，由於很多風水先生不懂符咒，因而演變成現在的風水種生基，其具體操作同樣需要客人的手毛腳毛、指甲腳甲、農曆出生的年月日時和姓名，先找到風水地後，再選擇吉日吉時進行儀式。風水種生基的重點要選擇吉地進行，通常選擇山上無大樹的灌木叢、後有來龍靠山與左青龍右白虎包抱，並且前方有朝山之基本山形地勢，泥土下要有風水之疏水層（太極暈）。疏水層為岩石被風化變成分裂的非石非土層，有疏水、儲水、調理溫度等作用，因為有硬度能承托生基盅的重量及不會因泥土流失引起下沉斜歪，疏水層因能疏水所以另一作用是不會使生基盅被水淹，開穴翻土時不可鋤挖穿透疏水層到真岩石層。

在没有疏水層的泥土地做種生基，因泥土易被水沖走，泥土承托的能力不足時會引起生基盅下沉或斜歪，因此翻土挖洞後會加上厚厚的生石灰在泥土上（在生基盅之下面），生石灰遇水變硬來承托生基盅，但硬石灰下的泥土總會被水沖走，久之，生基盅也會沉斜不正！