紀錄片改編《300呎窒息倒數》　「尚氣」拯救潛水員同伴

2019年英國紀錄片《Last Breath》講述了2012年一個深海潛水意外的經過，一個維修北海海底氣體管道的潛水員工作期間，身上與船隻連接的臍帶電纜意外斷裂，被困於水底300呎無光無熱的環境，僅餘少量氧氣，同伴分秒必爭展開救援，驚險萬分。紀錄片導演Alex Parkinson現在將該片改編為劇情片《300呎窒息倒數》（The Last Breath），由活地夏里遜（Woody Harrelson）、漫威超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）男星劉思慕、以及《浴血黑幫》（Peaky Blinders）男星Finn Cole主演。

劉思慕受訪時談及為角色訓練潛水：「我要同Finn一齊接受潛水訓練，佢係完美嘅潛水拍檔，因為我哋需要真係鍾意喺水入面嘅演員。因為，如果你只要有小小遲疑要無間斷潛兩個月水，每日潛四次你會覺得小小恐怖或者令你產生幽閉恐懼，咁你大概就唔應該拍呢套戲。」他又指這部電影精神是關於堅持不懈、人性光輝與永不放棄。