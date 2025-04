紀錄片改編《300呎窒息倒數》　「尚氣」拯救潛水員同伴

2019年英國紀錄片《Last Breath》講述了2012年一個深海潛水意外的經過,一個維修北海海底氣體管道的潛水員工作期間,身上與船隻連接的臍帶電纜意外斷裂,被困於水底300呎無光無熱的環境,僅餘少量氧氣,同伴分秒必爭展開救援,驚險萬分。紀錄片導演Alex Parkinson現在將該片改編為劇情片《300呎窒息倒數》(The Last Breath),由活地夏里遜(Woody Harrelson)、漫威超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)男星劉思慕、以及《浴血黑幫》(Peaky Blinders)男星Finn Cole主演。

劉思慕受訪時談及為角色訓練潛水:「我要同Finn一齊接受潛水訓練,佢係完美嘅潛水拍檔,因為我哋需要真係鍾意喺水入面嘅演員。因為,如果你只要有小小遲疑要無間斷潛兩個月水,每日潛四次你會覺得小小恐怖或者令你產生幽閉恐懼,咁你大概就唔應該拍呢套戲。」他又指這部電影精神是關於堅持不懈、人性光輝與永不放棄。