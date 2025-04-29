謝霆鋒騷前帶兩子醫肚絕密曝光　父子同框關係親密現神顏

型男謝霆鋒一連四場《Evolution Nic Live進化演唱會》完滿結束，連日來還吸引多位天王天后、明星藝人到場睇騷，令演唱會每晚都星光熠熠。不過要數到最令人驚喜的，除了是女友王菲現身捧場外，就是霆鋒兩位兒子17歲謝振軒（Lucas）與14歲謝振南（Quintus）激罕公開支持爸爸，成為演唱會另一焦點。

Lucas和Quintus連續2晚入場，以不同角度觀賞爸爸演出，而且沒戴口罩以「真面目」示人，外貌可以說完美複製父母神顏值。此外，面對場內觀眾和粉絲的熱情歡迎，2兄弟禮貌打招呼回應，兼任在場觀眾拍照，獲讚有教養。

雖然Lucas和Quintus平時跟隨媽咪張栢芝生活，但霆鋒與兩兒子感情要好，不時父子去滑雪。而在尾場開唱前，謝霆鋒更被拍到特意抽空帶兩位兒子共進午餐，展現「廿四孝老竇」的溫柔一面，三父子同框一刻更是顏值爆燈。Lucas跟爸爸倒模一樣，而Quintus則較似媽媽，且身形健碩，似有做Gym。

從網民拍下片段所見，戴上口罩的霆鋒現身啟德零售館的食肆，隨即引起騷動，現場人士即時起哄和大唱《玉蝴蝶》，Lucas和Quintus也有同行。原來霆鋒在演出前爭取時間跟兒子食飯，享受天倫之樂。雖然用餐期間，包廂外擠滿拍片影相的粉絲，但無阻三父子心情，霆鋒全程笑笑口，又向現場粉絲豎起拇指給讚，心情勁靚，Lucas則禮貌跟粉絲打招呼，Quintus就依舊比較腼腆。

用餐期間，霆鋒和兩個兒子相對而坐，三父子一邊吃一邊在聊天，Lucas和Quintus並排坐在一起，認真聽著爸爸講話，時而點頭微笑。而平時Cool爆的霆鋒也不時露出慈父式笑容，三父子互動畫面勁溫馨。難怪有網民留言：「很佩服謝、張兩人當年這麼大的事没有反目成仇，而且孩子教育的這麼好，真的佩服。」