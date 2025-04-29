阮偉倫西藏探藍冰洞　貪靚引致雪盲症

藝人阮偉倫為HOY TV拍攝節目《一個人鐵道行3》今次走得更遠去到西藏，今次他由廣州出發經鄭州、洛陽、西寧等地去到西藏。他抵達洛陽再挑戰穿女裝，變身「低胸武則天」，雖然並不是第一次著女裝，但性感程度令他感到尷尬：「今次件衫都幾低胸，所以著上身都好怕羞，同埋個妝化到好白，自己睇見都嚇親，雖然當地人員叫我唔使尷尬，話好多男仔特登嚟洛陽著女裝，但係我都真係幾尷尬，希望觀眾睇得開心，咁我嘅尷尬都有價值。」

阿倫之後由西寧坐火車到西藏高原，雖然列車上有氧氣罩可以吸氧氣，事前也做好調查，食保健品和停止做帶養運動，雖然高原反應減低，但和工作人員也發現大家呼吸比平日急促，更面青青，嘴唇發紫，也是到高原會遇到的反應，慶幸沒有嚴重的情況，順利抵達拉薩。

雖然沒有遇上嚴重的高原反應，但卻因貪靚而引致雪盲症，他說：「去到來古冰川睇藍冰洞，但為上鏡貪靚冇戴太陽眼鏡，結果夜晚拍完嘢就發現對眼紅紅，眼睛敏感怕光、又頭暈、又有殘影，勁驚之下去睇醫生，原來因為望住雪地而傷害到眼睛，患上咗雪盲症，好彩一兩星期之後眼紅、同埋勁標眼水，慢慢就好返。」