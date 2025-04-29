封嘴5日首開腔　永野芽郁深夜電台開咪道歉

25歲日本人氣女星永野芽郁，日前遭雜誌爆料，暗撻合演電影《接棒家族》的40歲已婚男星田中圭搞不倫，同時又劈腿合演熱播中日劇《Caster》的韓國男星金武俊，清純玉女形象瓦解。 醜聞曝光後，其所屬事務所發聲明否認。沉寂5日，永野終於在其主持的電台節目首度開腔道歉。

永野於昨日(28日)深夜於電台電視《永野芽郁的All Night Nippon X》開咪，她於節目開始，即表示：「大家好，我是永野芽郁。節目開始之前，我有些想親自向大家傳達的事情」，並道歉說：「關於最近某周刊報導引起的騷動，讓一直以來支持我的聽眾朋友、粉絲，以及與我共事的相關人士，都感到非常擔心和困擾，真的很對不起」。

在長約55秒的道歉說明中，她沒有交代與田中圭的真實關係，只強調事件只是誤會，「真的很抱歉，對於自己做出可能引起誤解的輕率行為，我從心底感到反省」，也坦言：「今後會以更有分寸的行動，避免再次發生類似的事情」，之後在節目中便沒有再提起。而電台外有約10名記者守候，但結束節目後，永野便乘坐事務所的汽車離開，沒有現身見記者。

另一方面，永野代言的護膚品牌，疑偷偷將其宣傳海報下架。而曾與她傳緋聞的男星坂東龍汰，其社交帳號被發現轉載了永野疑遭《Caster》刪減戲份的網上報道，引起網民爭議。