肖戰低調現身睇孫燕姿演唱會　自爆10年追星史獲偶像親回

內地頂流男星肖戰於未出道時已是新加坡歌手孫燕姿的鐵粉，曾有年輕網民不知孫燕姿於樂壇的傲人成績，以「冷門歌手」形容她，當時肖戰還為偶像抱不平，留言說「離譜」。而最近孫燕姿終於復出，更到上海開巡唱，肖戰當到前往捧場，當日戴着眼鏡、口罩，穿着應援Tee的他，就如一個普通歌迷一樣，都被網民認出。

看完演唱會後，肖戰又於社交平台寫上自己的10年追星心情，更引用孫燕姿的歌詞說「我往前飛，飛過一片時間海，尚好的青春都是你，祝你開心，平日快樂！永遠！」他又指自己有很多話想說，但每一次見，笨嘴的一句話都說不出...曾經聽妳唱着『25歲的我，學着大人應該有的動作』的我一直在想25歲啊，真的好遙遠，那時候的自己會是甚麼樣子？轉眼間現在的自己卻也離『25歲的我』愈來愈遠...但一直都在努力學習成為一個人，成為一個像你一般閃閃發亮的大人。我往前飛、飛過一片時間海，尚好的青春都是你，祝你開心，平日快樂，永遠。」感嘆時光飛逝。

貼文一出，即有過百萬人轉發，孫燕姿看到後，亦於貼文中留言回覆肖戰：「你已經是一個閃閃發亮的大人了。肖戰加油，平日快樂。」肖戰亦即回覆偶像：「謝謝燕姿姐！就在日落之後真的好美，晚安！美夢！」