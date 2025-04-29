金像獎紅地氈　原來用iPhone做直播？

第43屆香港電影金像獎剛剛圓滿完畢，紅地氈上各影星爭妍鬥麗，大家都可從直播看到他們的風采，而原來直播背後有iPhone幫手！

為達到最穩定的戶外直播效果、裝置便攜性以及系統兼容性，大會創作團隊首次選用兩部iPhone 16 Pro Max無線連接到一部M4 MacBook Pro作直播器材。軟件方面，手機及電腦分別使用NDI app (iOS) 和 Wirecast (macOS)作直播軟件。整個直播歷時約兩小時，並於官方YouTube頻道同步播出，全程保持穩定流暢，過程中大會技術人員更可通過 MacBook面板即時切換鏡頭角度，靈活呈現直播畫面。

創作團隊補充指，今年開始使用這套輕便的裝置配搭後，發現其機動性很高，操作亦簡單。大會亦表示，未來將考慮持續採用這類輕便配置，為觀眾帶來更貼近現場的即時體驗。

同場加映：可換鏡頭運動相機

講到拍片，Insta360日前推全新旗艦運動相機機X5 8K，不僅搭載雙 1/1.28 吋超大感光元件與三重 AI 晶片，提升 144% 感光面積；並首創可自行更換的高強度玻璃鏡頭，鏡頭表面覆蓋 超硬鑽石薄膜，抗摔性能較上一代提升 100%，在鏡頭損壞時更可自行替換。它支援 8K 全景拍攝、5.7K 60fps 運動 HDR，獨家PureVideo 夜拍模式更內建AI 降噪演算法，即使在漆黑環境下也能拍攝出清晰無噪點的畫面，徹底解決全景相機「夜拍即廢」的難題！其他功能還包括IP68 防水防塵、185 分鐘超長續航時間、防風收音位、360° 水平校正等。