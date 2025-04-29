謝霆鋒開騷不見前妻　張栢芝罕揭感情現況：不甘心

藝人張栢芝事業、家庭兩兼顧，並不時透過社交網分享生活點滴，日前更罕有分享對感情的體悟道：「愛情呢，只有一件事情才會傷到你，就是不甘心。」不禁令人聯想起日前在啟德連開四場《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》的前夫謝霆鋒，在演唱會上與王菲的甜蜜互動。

張栢芝分享道：「20年前我已經在演繹着現在那個年代的戀愛腦，我不會死纏爛打，傷心難過我都躲在家哭，我也不會在他面前，約出來，然後哭。」並提到自己在電影《12夜》及《喜劇之王》中飾演的角色，表示自己跟Jeannie性格不太一樣，反而跟角色柳飄飄有些相似之處，至於現在的感情觀，張栢芝則透露道：「現在我對待愛情，我覺得不是不需要，也不是不重要，是沒時間。」

回顧張栢芝年輕情史，除了眾所皆知的謝霆鋒與陳曉東外，也曾與陳小春等男星傳出緋聞，當中她與謝霆鋒更愛得高調，並育有2子，可惜幾經波折謝霆鋒還是情稍舊愛王菲，而張栢芝自離婚後則未有再公開過任何新戀情，即使數年前誕下第三胎，但仍未有向外界公布生父身份。雖然張栢芝感情成謎，但如今愛得灑脫的她，表示只要放下一切不甘心，就不會在不合適自己的關係中受傷。