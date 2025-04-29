Madison Beer指控Justin Bieber唱片公司嫌她未成年太性感解約

26歲美國女歌手Madison Beer於13歲就走紅，當年她上網分享翻唱歌曲影片獲加拿大天王Justin Bieber轉載，其後加入Justin唱片公司，在他當時經理人Scooter Braun旗下，然而16歲就被解約。她最近受訪時指控唱片公司嫌她未成年太性感而雪藏她：「我冇獲得足夠成功。我14歲時身邊有個討論，我記得啲人話『佢太性感』同『我哋唔可以販賣性感因為佢太細個，我哋要等待』。呢個係真實嘅討論，成年男性喺度講我點樣太性感。我得14歲咋。」

她指16歲被解約時感到童年被盜走，由於自己在家讀中學無法上大學，她全家為她事業搬到洛杉磯，無人無物，又沒有朋友，她彷彿失去了一切。她又指從前唱片公司待她親切的人，解約後就如陌路人，令她自覺一直被當成搖錢樹，更產生自殺念頭。

不過知情者透露整個風波根本不關Justin事：「佢本身已經有個團隊，帶佢去簽唱片公司，歸Justin Bieber同佢當時經理人團隊管理。時日過去，Madison個團隊好明顯係想將佢用非常性感形象做宣傳，呢樣係Justin同佢經理人團隊絕對反對。基於佢年紀，同埋對女性嘅尊重，佢哋感到好唔舒服所以就同佢解約。」