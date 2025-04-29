日與夜任揀　帶母親盡情吃喝

因部分母親為家庭日煮夜煮，了解家人飲食喜好，趁這個機會，了解她們的飲食習慣，請她們去吃一頓早午餐或自助餐，除可讓她們輕鬆一番盡情享受美食，餐廳亦在這個節日為媽咪準備驚喜，各位也可趁此機會，了解媽咪的喜好，一舉數得。

開心收花

無論咩年齡的女性，對收花都無可抗拒。銅鑼灣五星級酒店西餐廳於5月11日推出母親節3道菜早午餐，前菜可選溫泉蛋牛油果核桃無花果多士、豌豆伴蘇格蘭蛋、春季沙律配慢煮雞胸或椰菜花忌廉湯，主菜有牛肝菌芝士意大利雲吞、香煎大西洋橙鯛魚、香草燒春雞或低溫慢煮澳大利亞人羊臀肉選擇，甜品有曲奇雲呢拿慕絲、開心果紅蘿蔔乾蛋糕或焦糖菠蘿撻。每位母親都會收到1束鮮花，每枱會奉上4吋小蛋糕，加添氣氛。

盛裝鋸扒

去鋸扒，唔一定和情人，帶阿媽都得。中環高級扒房在母親節當日推出5道菜早午餐，頭盤可選手羽衣甘藍配牛油果帕爾芝士沙律或傳統生牛肉他他，之後是迷你黑安格斯牛肉漢堡或海鮮肉醬寬條麵。品嘗熱湯後，就可以揀選自己喜愛的牛扒，無論是美國牛小排、肉眼、連骨牛扒或韓國前腰脊肉都無問題，海鮮則有煎比目魚，相當適合愛啖啖肉的媽媽。

法式風味

懂得享受生活的媽媽，法國風情似乎得她歡心。鰂魚涌法式酒店於5月10日及11日推出3道菜早午餐，先來一份豐富的海鮮拼盤，生蠔、大蝦、螺和海鮮刺身，配香檳品嘗最夾。主菜有法式牛肉混羊肉辣肉腸配貓耳朵意粉、紅酒燉牛面頰或白酒煮青口選擇，甜品是特別為母親設計的Chocolate for Mama，以法國松露朱古力、可可慕絲和朱古力蛋糕作三重奏，肯定甜到入心。

拍照留念

若然都未知阿媽飲食禁忌，揀自助餐喇！機場附近的五星級酒店於5月10日至11推出主題自助晚餐，附冰鎮海鮮、壽司和刺身等必備美食，更特設母親節限定的醃三文魚配魚籽、鮑魚松露蟹籽天使麵、母親節薄餅、蟹肉南瓜忌廉湯和法式焗鴨腿拌茴香等菜式。每位母親會獲燕窩桂花奶凍1客及康乃馨，當晚會提供照片拍攝，留住最開心的一刻。

兩種選擇

尖沙咀五星級酒店兩間餐廳，分別為母親提供日與夜的選擇。頂樓的酒吧餐廳在當日會有周日早午餐，主廚Oscar嚴選當季生蠔，其他菜式有招牌龍蝦湯、班尼迪蛋，主菜可選USDA頂級紐約牛扒、澳洲和牛西冷或香焗三文魚扒等，每位母親可獲1件主題小蛋糕和玫瑰保濕滋潤套裝禮品換領卡。自助餐廳以東瀛海洋珍寶遊作主題，供應波士頓龍蝦、法國時令生蠔、雪蟹腳、刺身與壽司等，5月10及11日的晚餐時段，每位客人可享蠔汁燴鮑魚及魚肚1份、手工花和玫瑰保濕滋潤套裝禮品換領卡，帶來難忘回憶。