Edan介紹電影慘被Cut走　自己出Po：記錄人生第一次

第43屆香港電影金像獎頒獎典禮上周日（27日）舉行，有份參演劉青雲主演的電影的MIRROR成員呂爵安（Edan）與一眾主演現身紅地氈之餘，還在頒獎禮上負責介紹該電影。Edan表示大感榮幸事前，已做足準備，將台詞背好，但沒想到播出時，卻被Cut走片段，惹來一班「爵屎」（Edan粉絲暱稱）不滿，在社交網鬧爆ViuTV自己人都唔尊重。

而昨晚（28日）Edan在社交網Po出上台片段，他說：「記錄一下人生第一次喺金像獎嘅台上講嘢！多謝俾機會我客串，仲令我有機會出席金像獎，真係好榮幸同已經好滿足了！」他坦言今次發言十分緊張，近日亦一直背稿，出場前練習了好多次，好驚出醜，但好彩最後順利完成。對於呢段被Cut走，他表示：「雖然大家喺電視睇唔到，但係唔緊要，我相信以後一定仲有機會嘅，而我亦希望有生之年有一次係用另一個身份上台！」

最後他還分享了份稿，「『這是愛，似驟來，他朝怕驟然失去。』一夜之間，美好嘅家庭淪為人間悲劇。一場無情嘅殺戮，空蕩蕩嘅屋企就剩返孤身一人。點解最親嘅兒子會變成殺人犯？點解不幸嘅事會發生？既係至親，又係仇人，但係無論如何，你永遠都係我嘅爸爸。」