鍾欣潼素顏分享化妝心得　零毛孔美肌嚇窒網友

出道多年的鍾欣潼（阿嬌），向來係圈中公認零死角女神嘅佢，即使近年因為時肥時瘦嘅身形不斷上熱搜，但其顏值卻係絲毫未受影響，引來許多粉絲驕傲道：「阿嬌胖過、瘦過，但沒有醜過。」而不時透過社交網分享生活點滴嘅佢，日前更晒出出席公開活動前嘅化妝技巧，其完美素顏更係再次掀起熱議。

日前，阿嬌在社交網以「阿嬌化妝前在幹甚麼」為題，分享自己出席公開活動前的妝容準備過程，直言：「長時間的工作，妝感重點就是清透+自然+持久，上妝前的消腫更不能少哦。」只見素顏上陣嘅阿嬌先係享受化妝師嘅面部按摩消腫，其精緻五官及零毛孔嘅緊緻美肌，更係令唔少粉絲大嗌羨慕！

而當被問道最近有冇護膚問題時，阿嬌笑言：「就亂用，我就哪一個不起皮我就同哪個。」但化妝師則爆料道：「雖然嬌姐亂用，但她偶爾用的東西還會給我們推薦，我們用到還蠻驚艷的。」對此，阿嬌亦強調道：「其實有一些產品，我昤有真的去感受過的。」隨着片中阿嬌逐漸化上精美妝容，粉絲亦紛紛留言道：「皮膚好好omg！」、「素顏好美！」、「此女素顏更是權威的沒邊！」、「真的好美。素顏美翻天！」、「這張臉太完美了！」、「這張臉不需要化妝。」、「阿嬌，別化了，給我們普通人留點活路吧！」