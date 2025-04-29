姚焯菲跨台與MIRROR成員演音樂劇　被讚青春活力爆燈

藝人連詩雅（Shiga）、黃浩然、海兒、Phoebus、Winka、Tiger、姚焯菲（Chantel）今日（29日）現身葵興出席音樂劇《三八》記者會。Tiger與Chantel都是首次演出音樂劇，Chantel分享幼時曾有機會參與英文音樂劇，但最後因為病了所以缺席。對於今次兩台藝人之間的合作，Tiger表示：「我覺得呢個就係呢一行好特別嘅一樣嘢，因為唔同嘅Project識到唔同嘅朋友，再去互相學習做嘢玩咁。」Chantel則表示與所有前輩演員都是第一次見，覺得很新鮮。問到有沒有看過對方的作品，Tiger指有睇MV，讚Chantel青春活力，Chantel亦回讚Tiger跳舞勁，Tiger幽默指：「呃下人。」

Tiger分享自己劇中死神角色發揮空間大，可以去慢慢發掘不同的演繹方法。而Chantel透露會在劇中演唱《戀愛預告》，之前比賽時唱過，已經很久無唱過，因此今次想為大家帶來新鮮的感覺。而她劇中的角色是一個渴望出Pool的18歲少女，她指雖然年齡一樣，但劇中角色比較outgoing，而自己則暫時不想戀愛，專注工作。

Shiga與黃浩然受訪時表示過往曾在電視劇《黑金風暴》中飾演情侶，而今次音樂劇則飾演夫妻。對於入行多年仍能嘗試未接觸過的音樂劇，他們表示好興奮好緊張，就像回到新人時期。問到參與原因，黃浩然指有次帶同兩個兒子來觀看音樂劇時，被兒子問到為何自己不演出音樂劇，剛好收到監製的邀請便答應了，對能參演感到很感恩和榮幸。

另外，他們更透露劇中兩人會合唱，浩然笑稱太太叫他畀心機唱，唔好失禮，Shiga劇中亦會唱自己歌，但她指是以講故事的形式，與以往的表演不同，所以都很緊張，更分享間中抱女兒練歌時，女兒會睡着，令她思考自己的歌是不是太悶。而跳舞方面，浩然笑稱自己是跟音樂做動作，Shiga則笑指睇對手。

Winka與海兒在劇中分演同一個角色，海兒指要為對白練習廣東話，而跳舞方面，她笑指自己手腳不協調，專注力只可以擺在四肢的其中一肢，但對自己跳舞有信心，因為她相信有信念的力量，她更直言對舞台非常掛念，被邀約後甚至開心到喊。

另外，海兒正在擔任《中3》導師，有傳節目被內定，她則回應肯定沒有，澄清不實謠言。至於早前英皇老闆楊生稱邀請林家謙加盟，她則指當然支持，因為第一自己很欣賞對方，第二若公司有更多具才華的人加入可以互相交流合作。

而Winka透露做音樂劇一向是她的一個未公開的小願望，她分享劇中的角色是個女強人，較沒有耐性，在職場上是leader，問到與她現實是否相似，她笑答對細佬是，對男友不是，對細佬會指點他做各種事情，但對男友則會比較溫柔，因為情侶之間要互相呵護，甜絲絲指男友也是個溫柔的人。

談到早前男友朱芸編在金像獎上得到最佳電影原創音樂後發言感謝她，Winka直言很感激金像獎能讓她入場觀看，因為一向都是太太家人等關係才能入場，而自己為男友得獎感到很感動，因為在整個電影製作過程看到他很辛苦，佩服他的工作態度，亦直言會對自己造成正面的影響，分享兩人相處中不只談情說愛，更是會互相成長並學習對方的優點。

而對男友數次在得獎時提及自己，Winka表示：「我有問過佢嘅，我覺得佢唔係公眾人物，即係佢係一個幕後嚟，有時我都擔心如果佢咁樣公開咗，驚啲人會當佢係公眾人物咁睇，於是佢做好多嘢都被放大囉，所以我有同佢講你唔使講喎，呢啲嘢大家知咪得囉，但係我覺得佢好想sweet一下我，咁我就繼續去支持佢去care佢。」她又指男友曾試過發燒但不食藥不睡覺忙於工作，「太唔錫身」擔心他會早死。

另外，她又指兩人是以結婚為前提交往，所以曾討論過相關話題，但兩人都有共識會先以事業為重，可能到自己三十多歲時，時機適合才會開始考慮成家立室。