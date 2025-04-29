名建築師操刀　豪住杜拜頂級酒店

提起杜拜著名地標，採用巨型環狀造型的未來博物館肯定是其一，而負責該建築的南非建築師Shaun Killa在杜拜亦有多項Project，新鮮熱辣有以「前衞遊艇美學」為靈感的奢華酒店剛剛開幕，除了坐擁386間客房、3層高水療中心、逾10間餐廳酒吧等超強配套，其流暢曲線造型宛如駛出港口的遊艇，令人一見難忘。另外介紹當地兩間同樣出自Shaun Killa手筆的酒店，保證住得型格兼豪華！

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一流配套 大飽口福

由Shaun Killa融合阿拉伯傳統幾何與現代遊艇美學，打造了樓高16層、佔地15.4萬平方米的Jumeirah Marsa Al Arab。 作為奢華酒店集團Jumeirah旗下最新酒店，坐落在專門建造的人工島上，外觀利用曲線打造了遊艇風格輪廓，內有300間客房和86間套房，後者均設有寬敞露台，可俯瞰阿拉伯灣。房內採用時尚的航海主題內飾，當中最引人注目的是皇家套房，擁有 310 平方米、設有小型游泳池的露台，並可根據住客喜好重新布置房間。酒店內的休閒設施同樣甚具派頭，主打佔地5,000平方米、橫跨三個樓層的Talise水療中心，配備最先進的儀器包括紅外線排毒艙、冷凍艙等，並獨家與EviDenS de Beauté、Swissline等知名品牌合作療程，同時設有20米室內恒溫泳池，可直接通往另外4個泳池。有11間餐廳及4間酒吧，包括有以日本金繼藝術為靈感呈現精緻懷石料理的Umi Kei，由印度名廚Manav Tuli炮製現代風格印度菜的The Bombay Club，融合中、泰、越三國料理風格的Madame Li等。房價每晚AED1,585起（約HK$3,326）。

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中空設計 最高泳池

位於朱美拉（JBR）海灘的Address Beach Resort，由Shaun Killa開設的Killa Design與室內設計公司KCA International聯手打造，設施由兩幢樓高77層的建築組成，其中1樓與63至77樓之間由一座橋樑連接。橋樑內設有餐廳、水療中心及「天空俱樂部」休閒空間，賓客可在300米高空享受3無死角的視野，將杜拜天際線、棕櫚島和藍水島等著名景點盡收眼底。而最大亮點是位於77樓、海拔294米的無邊際泳池，獲健力士認證為「全球最高無邊際泳池」！度假村提供217間客房與套房，以及443間服務式公寓，共有多達54種不同的房型。最基礎的豪華海景房面積為45平方米，而設有用餐區和露台的三臥室總統套房面積達279平方米。餐飲方面有很多選擇，位於77樓的ZETA Seventy Seven坐落在無邊際泳池旁，主打創意亞洲Fusion料理。消閒設施方面，位於75樓的水療中心The Spa有9間療程房，配備頂級的Gharieni按摩床和Vichy雨淋按摩系統， 同樓層的健身中心則提供先進健身器材和瑜伽、冥想課程。房價每晚AED 1,015起（約HK$2,132）。

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遊艇靈感 俯瞰碼頭

同樣由Killa Design負責建築設計的杜拜酒店，還有於2022年底開幕的Vida Dubai Marina & Yacht Club。這間擁有158間客房的豪華酒店，以奢華遊艇為靈感，運用木質調與柔和色系打造出簡約時尚空間，並享有俯瞰世界上最大的人工碼頭之一杜拜碼頭的景致。室內設計則由LW Design操刀，大堂採用開放式設計，搭配粉紅色鏤空磚牆與落地窗，營造出邁阿密般的度假氛圍。客房分為城市景觀與碼頭景觀兩大類，最豪華的是Executive Suite Marina View面積達90平方米，設有兩間睡房及客飯廳，提供奢華的住宿體驗。消閒設施方面，酒店除了無邊際恒溫泳池及設備齊全的健身中心外，還有免費單車租借，可沿着碼頭步道探索周邊景點。此外更設有專為兒童而設的遊戲空間。餐飲方面，設有三間風格各異的餐廳與酒吧，Origins主打國際風味，位於泳池旁的Flo泳池酒吧提供雞尾酒及輕食，而Stage2則供應輕食及飲品。房價每晚AED 336起（約HK$706）。