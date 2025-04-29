東冲有料到：泰國旅遊回來了

剛剛完成了第13屆澳門旅遊（產業）博覽會的泰國宣傳活動。雖然泰國剛經歷了一些事情，令不少人望而卻步，更有人在網上聲稱短期內不會踏足該國，但正所謂身體最誠實，是次活動便眼見不少朋友前來支持並詢問泰國旅遊的相關資訊，更有不少人表明稍後會前往泰國旅遊，並向我打探好玩好食的熱點推介。

感謝澳門政府及澳門旅遊局的邀請，並感激泰國旅遊局作出相關的安排。

當被問及泰國現時的情況，我發現依然有不少人受因地震令樓宇倒塌的新聞影響，以為當地處處破瓦頹垣、民不聊生，實情並非如此。之前已講過，地震發生後翌日，曼谷市面上無論交通及日常生活已全面恢復正常，泰國最具規模的第3電視台於地震發生的同一個禮拜如常舉行台慶慶祝活動，緊接着的潑水節也如常開辦，可見真的毫無影響。雖然部分樓宇出現了裂痕，但對旅客而言並沒有甚麼影響，不用擔心入住的酒店會忽然倒塌。正所謂紙包不住火，不用只相信我的所見所聞，現時社交媒體有大量的居泰港人群組，只需向他們提問便會對泰國的情況一清二楚。

打算來泰國4日3夜的旅客，稍後當地有大量活動等你參與，例如ICONSIAM即日起便有《多啦A夢》的泰國巡迴展覽，規模及熱鬧程度媲美之前在香港舉行的《多》展覽。MBK商場亦正舉行《幪面超人50周年展》，如果你是動漫粉絲的話，來曼谷絕對不愁寂寞。

順帶一提係，香港方面踏入5月於鑽石山荷里活廣場會有一年一度的泰國節開鑼，緊接着6月又有香港國際旅遊展，屆時小弟會繼續出席唱好泰國。

胡慧冲