李蘊重提14歲拍濕身照　失婚令超蓮G.E.M.心痛

由吳若希（Jinny）等主持的TVB Plus節目《奇情谷》，近日以「離婚後的二次人生」作主題，並邀來剛宣布離婚的李蘊擔任嘉賓，這亦是她婚變後首次亮相幕前。李蘊表示自己當初出道便接受無綫訪問，之後又參與過不少節目拍攝，回到錄影廠感覺特別有親切。

提到當年年僅14歲的她拍下濕身照，結果軒然大波且鬧上法庭，李蘊解釋︰「嗰時係當一個普通工作去做，應雜誌要求影相。事件發生後，當時係好懵懂，唔係好知驚，反而身邊人好擔心我嘅情緒。依家睇番先覺咁大件事，之後好多新聞都變成係碎料啦。」

李蘊與鄧紫棋（G.E.M.）及名媛何超蓮私交甚篤，超蓮電話連線「現身」節目力撐好友復出：「李蘊係我圏中最好嘅真心閨蜜，人又靚又有義氣。你做主播、出歌都繼續支持，其實呢啲說話平時都講好多。佢為咗小朋友，想陪住佢哋大，真係無乜自己嘅生活，依家出番嚟做嘢係百分百支持。」她又指李蘊怕麻煩人，面對困難寧可獨自承擔及面對：「好多時係件事過咗，佢只輕描淡寫講番出嚟，唔想將唔開心帶畀朋友，我同G.E.M.都好心痛佢。」搞到李蘊哭成淚人，且哽咽說︰「大家背景已經唔一樣，人哋嘅說話已經唔好聽，但我哋友誼自己知就得！」